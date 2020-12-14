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На матч «Химки» — «Локомотив» пустят не более 25% болельщиков

сегодня, 14:58
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив17.12.2020 в 18:00 Не начался

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал проведение матча 19-го тура РПЛ между «Химками» и «Локомотивом» с болельщиками. Недавно стало известно, что власти Подмосковья разрешили болельщикам посещать спортивные мероприятия.

Матч точно пройдет со зрителями. «Химки» уже подали заявку, она находится на рассмотрении. На матч пустят не более 25% зрителей. Больше не сможем, потому что это не позволит соответствовать нормам Роспотребнадзора.

Решение о проведении матчей со зрителей будет действовать на протяжении всей пандемии. Это не временное решение. Если будет ухудшение ситуации, мы его, конечно, пересмотрим.

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-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 15:45
пускать надо всех
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