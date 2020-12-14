На матч «Химки» — «Локомотив» пустят не более 25% болельщиков

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал проведение матча 19-го тура РПЛ между «Химками» и «Локомотивом» с болельщиками. Недавно стало известно, что власти Подмосковья разрешили болельщикам посещать спортивные мероприятия.

Матч точно пройдет со зрителями. «Химки» уже подали заявку, она находится на рассмотрении. На матч пустят не более 25% зрителей. Больше не сможем, потому что это не позволит соответствовать нормам Роспотребнадзора.

Решение о проведении матчей со зрителей будет действовать на протяжении всей пандемии. Это не временное решение. Если будет ухудшение ситуации, мы его, конечно, пересмотрим.