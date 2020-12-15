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Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт при пустых трибунах

15 декабря 2020, 14:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте сообщила об итоговом формате проведения предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на „Газпром Арене“ согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах. В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны», — говорится в сообщении.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 16 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск.

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Lu4nik
Lu4nik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 декабря в 17:20
Спартак виноват?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
15 декабря в 19:36
Во всем виноват Вася Баста,после его концерта ввели ограничения в Питере.А в Ростове его фанаты вытоптали на концерте весь газон.Баста руки прочь от футбола!
Red blu
Red blu ответ Санчо Панса (раскрыть)
15 декабря в 17:53
Столица у нашей родины одна. И это Москва.
Санчо Панса
Санчо Панса
15 декабря в 17:43, ред.
Ну и какое это Дерби двух столиц?! Нет, значит на матчи ЛЧ болельщикам разрешено было приходить, а тут нет( Двойные стандарты, одним словом!
Kosmos58
Kosmos58 ответ shlomo (раскрыть)
15 декабря в 17:23
"... играют ради своих болел"... Наивный! Сейчас футболеры играют исключительно ради денег!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 декабря в 17:21, ред.
Продавили таки....
Всё как обычно...по-честноку....по московскому честноку......
Спартак-Зенит - 17 000 зрителей на Открытии....
Зенит-Спартак - "пройдёт при пустых трибунах" на «Газпром Арене»....


...без комментариев...
Kosmos58
Kosmos58
15 декабря в 17:19
12-го игрока не будет ... Проиграют в меньшинстве!.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nikoladolgov (раскрыть)
15 декабря в 17:05
А какое отношение Федун имеет к ложам На Распил-Арене.? Его туда самого ни за какие брошенные перчатки не пустят. Или пустят, закроют и не выпустят. Non grata persona
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
15 декабря в 17:03
это плохо! нет болел нет кайфа, как не крути!
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Loko57 (раскрыть)
15 декабря в 16:53
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответ fczpkossidspb (раскрыть)
    15 декабря в 16:45
    Как это чем ?
    Духом !
    Запахом !
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    15 декабря в 16:43
    Федун : Продам место в ВИП-ложе !
    Цена договорная . Дорого.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    15 декабря в 15:26
    Это стиль работы не только КДК, но и РФС. Так надо ( Дюков)
    fczpkossidspb
    fczpkossidspb
    15 декабря в 15:16
    И, чем же, интересно, эти ложи изолированы? Риторический вопрос!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    15 декабря в 15:14
    Из "Мутко против"
    КДК РФС не станет выносить решения по конфликту, произошедшему после матча «Сочи» - «Спартак». Причина - нехватка материалов.

    Решение будет вынесено на следующем заседании.

    Upd. Заседание КДК начнётся в 15 часов и вопрос будет рассмотрен. Однако, по словам источников, уже сейчас понятно, что представленных материалов не хватит для вынесения решения.
    морозз
    морозз
    15 декабря в 15:07
    Футбол без зрителя как каша без масла...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    15 декабря в 15:04
    Просто невозможно определить зрители больше что хотят увидеть футбол или сольный номер Тедеско. Поэтому все зрители и будут в подтрибунном помещении. А если ему сегодня КДК влепит дискву, то даже в ложи билеты будут возвращены.
    Loko57
    Loko57
    15 декабря в 14:59
    В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на „Газпром Арене" - видимо за ареной все в норме.
    shlomo
    shlomo
    15 декабря в 14:59
    В очередной раз вспоминается высказывание Мохаммеда Кадири; "Футбол без болельщиков все равно что человек без души ..."....как мне думается, что основная задача всех субъектов спорта и футбола в частности — не нести какую-то важную социальную миссию ( защищать цвета флага или добывать для страны медали.....), а развлекать публику.....дать человеку (болельщику) возможность качественно и с удовольствием провести досуг.....и этого сейчас лишены болельщики....и одно дело смотреть матч по экрану лежа на диване, а другое дело окунуться в общий ажиотаж "боления на трибунах"......да и футболисты уже много раз высказывались и о поддержке трибун и то что они играют ради своих болел....жаль, что корона лишала нас этого удовольствия...тем более когда проходят такие матчи....будем надеяться, что следующая встреча команд "двух столиц" пройдет при полном аншлаге трибун, будь то Москва или Питер...
    112910415
    112910415
    15 декабря в 14:53
    чисто элитарное развлечение ...
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
    15 декабря в 14:50
    Действительно - странное решение. Ведь человек по 100 как минимум, можно было посадить на каждую трибуну, но что положено "Юпитерам" .........
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    15 декабря в 14:44
    Очень радостное известие
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    15 декабря в 14:44
    Как обычно. Простой люд на мороз, а богатеи там с винишком и икрой будут в кожанных креслах предаваться утехам.
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