Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт при пустых трибунах

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15 декабря 2020, 14:41

Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте сообщила об итоговом формате проведения предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на „Газпром Арене“ согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах. В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны», — говорится в сообщении.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 16 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск.