«Байер» продолжает громить противников. Итоги 12-го тура Бундеслиги

Закончились все матчи 12-го тура Бундеслиги.
«Айнтрахт» — «Боруссия» 3:3
Голы: Силва Андре 22 (пенальти), Силва Андре 24, Баркок Аймен 32 — Штиндль Ларс 14, Штиндль Ларс 90 (пенальти), Штиндль Ларс 90+5
«Герта» — «Майнц» 0:0
«Вердер» — «Боруссия» 1:2
Голы: Мохвальд Кевин 28 — Геррейру Рафаэль 12, Ройс Марко 78
«Штутгарт» — «Унион» 2:2
Голы: Каладжич Саса 85, Каладжич Саса 90 — Фридрих Марвин 4, Авонийи Тайво 77
«Шальке-04» — «Фрайбург» 0:2
Голы: Саллай Роланд 50, Саллай Роланд 68
«Бавария» — «Вольфсбург» 2:1
Голы: Левандовски Роберт 45+1, Левандовски Роберт 50 — Филипп Максимилиан 5
«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» 0:1
Гол: Поульсен Юссуф 60
«Кельн» — «Байер» 0:4
Голы: Вайзер Митчелл 8, Диаби Мусса 10, Шик Патрик 54, Вирц Флориан 59
«Арминия» — «Аугсбург» 0:1
Гол: Гаувелеув Джеффри 85
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.