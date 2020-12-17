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«Байер» продолжает громить противников. Итоги 12-го тура Бундеслиги

вчера, 00:28

Закончились все матчи 12-го тура Бундеслиги.

«Айнтрахт» — «Боруссия» 3:3
Голы: Силва Андре 22 (пенальти), Силва Андре 24, Баркок Аймен 32 — Штиндль Ларс 14, Штиндль Ларс 90 (пенальти), Штиндль Ларс 90+5

«Герта» — «Майнц» 0:0

«Вердер» — «Боруссия» 1:2
Голы: Мохвальд Кевин 28 — Геррейру Рафаэль 12, Ройс Марко 78

«Штутгарт» — «Унион» 2:2
Голы: Каладжич Саса 85, Каладжич Саса 90 — Фридрих Марвин 4, Авонийи Тайво 77

«Шальке-04» — «Фрайбург» 0:2
Голы: Саллай Роланд 50, Саллай Роланд 68

«Бавария» — «Вольфсбург» 2:1
Голы: Левандовски Роберт 45+1, Левандовски Роберт 50 — Филипп Максимилиан 5

«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» 0:1
Гол: Поульсен Юссуф 60

«Кельн» — «Байер» 0:4
Голы: Вайзер Митчелл 8, Диаби Мусса 10, Шик Патрик 54, Вирц Флориан 59

«Арминия» — «Аугсбург» 0:1
Гол: Гаувелеув Джеффри 85

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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beefs
beefs
вчера в 00:42
вот тебе и Байер, обнадеживает...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 00:30
Сегодня Байер и вправду ноль-четыре))
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