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«Байер» вышел на первое место. Итоги 11-го тура Бундеслиги

сегодня, 22:05

Завершились все матчи 11-го тура чемпионата Германии.

«Вольфсбург» — «Айнтрахт» 2:1
Голы: Вегхорст Вут 76 (пенальти), Вегхорст Вут 88 — Дост Бас 63 (пенальти)

«Боруссия» Д — «Штутгарт» 1:5
Голы: Рейна Джованни 39 — Вамангитука Силла 26 (пенальти), Вамангитука Силла 53, Форстер Филипп 60, Кулибали Тангуй 63, Гонсалес Николас 90+1

«РБ Лейпциг» — «Вердер» 2:0
Голы: Забитцер Марсель 26 (пенальти), Ольмо Даниэль 41

«Боруссия» М — «Герта» 1:1
Голы: Эмболо Брель 70 — Гендузи Маттео 47

«Фрайбург» — «Арминия» 2:0
Голы: Грифо Винченцо 79 (пенальти), Чжон Ву-Ен 90+2

«Майнц» — «Кельн» 0:1
Гол: Реджбекай Элвис 55

«Унион» — «Бавария» 1:1
Голы: Прёмель Гриша 4 — Левандовски Роберт 67

«Аугсбург» — «Шальке-04» 2:2
Голы: Сердар Суат 32 (автогол), Рихтер Марко 90+3 — Раман Бенито 52, Бужеллаб Нассим 61

«Байер» — «Хоффенхайм» 4:1
Голы: Бэйли Леон 4, Бэйли Леон 27, Вирц Флориан 55, Аларио Лукас 90+1 (пенальти) — Баумгартнер Кристоф 50

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:58
Давненько такого небыло!
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 22:56
Достойны достойны!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:13
ВОТ РЕЗУЛЬТАТЫ КОВИДНОГО СЕЗОНА. ТОПы буксуют ,и не только в Германии....
Gahi
Gahi
сегодня в 22:06, ред.
Достойно играют и хороший результат. Удачи
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