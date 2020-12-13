«Байер» вышел на первое место. Итоги 11-го тура Бундеслиги

Завершились все матчи 11-го тура чемпионата Германии.
«Вольфсбург» — «Айнтрахт» 2:1
Голы: Вегхорст Вут 76 (пенальти), Вегхорст Вут 88 — Дост Бас 63 (пенальти)
«Боруссия» Д — «Штутгарт» 1:5
Голы: Рейна Джованни 39 — Вамангитука Силла 26 (пенальти), Вамангитука Силла 53, Форстер Филипп 60, Кулибали Тангуй 63, Гонсалес Николас 90+1
«РБ Лейпциг» — «Вердер» 2:0
Голы: Забитцер Марсель 26 (пенальти), Ольмо Даниэль 41
«Боруссия» М — «Герта» 1:1
Голы: Эмболо Брель 70 — Гендузи Маттео 47
«Фрайбург» — «Арминия» 2:0
Голы: Грифо Винченцо 79 (пенальти), Чжон Ву-Ен 90+2
«Майнц» — «Кельн» 0:1
Гол: Реджбекай Элвис 55
«Унион» — «Бавария» 1:1
Голы: Прёмель Гриша 4 — Левандовски Роберт 67
«Аугсбург» — «Шальке-04» 2:2
Голы: Сердар Суат 32 (автогол), Рихтер Марко 90+3 — Раман Бенито 52, Бужеллаб Нассим 61
«Байер» — «Хоффенхайм» 4:1
Голы: Бэйли Леон 4, Бэйли Леон 27, Вирц Флориан 55, Аларио Лукас 90+1 (пенальти) — Баумгартнер Кристоф 50