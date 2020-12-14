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«Интер» приблизился к «Милану». Итоги 11-го тура Серии А

сегодня, 01:02

Завершились матчи 11-го тура Серии А.

«Сассуоло» — «Беневенто» 1:0
Гол: Берарди Доменико 8 (пенальти)

«Кротоне» — «Специа» 4:1
Голы: Мессиас Жуниор 7, Реца Аркадиуш 49, Эдуардо 56, Мессиас Жуниор 90+6 — Фариас Диего 18

«Торино» — «Удинезе» 2:3
Голы: Белотти Андреа 66, Бонаццоли Федерико 67 — Пуссетто Игнасио 24, де Пауль Родриго 54, Несторовски Илия 69

«Лацио» — «Верона» 1:2
Голы: Кайседо Фелипе 56 — Лаццари Мануэль 45 (автогол), Тамез Адриен 67

«Кальяри» — «Интер» 1:3
Голы: Соттил Риккардо 42 — Барелла Николо 77, Д'Амброзио Данило 84, Лукаку Ромелу 90+4

«Аталанта» — «Фиорентина» 3:0
Голы: Госенс Робин 44, Малиновский Руслан 55, Толой Рафаэль 63

«Болонья» — «Рома» 1:5
Голы: Кристанте Бриан 24 (автогол) — Поли Андреа 5 (автогол), Джеко Эдин 10, Пеллегрини Лоренцо 15, Верету Жордан 35, Мхитарян Генрих 44

«Наполи» — «Сампдория» 2:1
Голы: Лосано Ирвинг 53, Петанья Андреа 68 — Янкто Якуб 20

«Дженоа» — «Ювентус» 1:3
Голы: Стураро Стефано 61 — Дибала Пауло 57, Роналду Криштиану 78 (пенальти), Роналду Криштиану 89 (пенальти)

«Милан» — «Парма» 2:2
Голы: Эрнандес Тео 58, Эрнандес Тео 90+1 — Эрнани 13, Куртич Ясмин 56

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beefs
beefs
сегодня в 01:58
Этот гол много принёс чудес...
Cat01
Cat01
сегодня в 01:04
Впереди жаркая борьба
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