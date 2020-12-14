«Лилль» и «Лион» обогнали ПСЖ. Итоги 14-го тура Лиги 1

Завершились матчи 14-го тура чемпионата Франции.
«Сент-Этьен» — «Анже» 0:0
«Марсель» — «Монако» 2:1
Голы: Товен Флориан 5, Бенедетто Дарио 13 — Бен-Йеддер Виссам 79 (пенальти)
«Ланс» — «Монпелье» 2:3
Голы: Омлин Йонас 35 (автогол), Какута Гаэль 49 (пенальти) — Мавидиди Стеф 15, Мендеш Педру 25, Ляборд Гаэтан 68
«Ницца» — «Ренн» 0:1
Гол: Ньянг Мбай 28
«Брест» — «Реймс» 2:1
Голы: Онора Франк 30, Мунье Стив 77 — Зенели Арбер 65
«Лорьян» — «Ним» 3:0
Голы: Буасгард Квентин 2, Амель Пьер-Ив 29 (пенальти), Висса Йоан 90
«Нант» — «Дижон» 1:1
Голы: Саймон Моузес 24 (пенальти) — Конате Мусса 54
«Страсбур» — «Метц» 2:2
Голы: Симакан Мохамед 66, Томассон Адриен 78 — Бронн Дилан 35 (пенальти), Н'Гетте Опа 70
«Лилль» — «Бордо» 2:1
Голы: Бамба Жонатан 17, Фонте Жозе 45 — Башич Тома 29
«Пари Сен-Жермен» — «Лион» 0:1
Гол: Кадевере Тино 35