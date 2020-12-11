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Разгромные победы «Байера» и «Хоффенхайма». Итоги 6-го тура Лиги Европы

сегодня, 00:57

Закончились все матчи последнего тура группового этапа Лиги Европы.

«Янг Бойз» — «ЧФР Клуж» 2:1
Голы: Нсаме Жан-Пьерр 90+4 (пенальти), Гаудино Джанлука 90+6 — Дебелджу Габриэль 84

ЦСКА София — «Рома» 3:1
Голы: Родригеш Тиагу 5, Сове Али 34, Сове Али 55 — Миланесе Томмасо 22

«Дандолк» — «Арсенал» 2:4
Голы: Флорес Хордан 22, Хоар Шон 85 — Нкетиа Эдвард 12, Эль-Нени Мохамед 18, Уиллок Джозеф 67, Балогун Фоларин 80

«Рапид» — «Мольде» 2:2
Голы: Ритцмайер Марсель 43, Ибрагимогли Мелих 90 — Эйкрем Магнус 12, Эйкрем Магнус 46

«Байер» — «Славия» 4:0
Голы: Бэйли Леон 8, Бэйли Леон 32, Диаби Мусса 59, Беллараби Карим 90+1

«Хапоэль» — «Ницца» 1:0
Гол: Хатуэль Ротем 72

«Стандард» — «Бенфика» 2:2
Голы: Рашкин Николас 12, Тапсоба Абдул 60 — Эвертон 16, Пицци 67 (пенальти)

«Лех» — «Рейнджерс» 0:2
Голы: Иттен Седрик 31, Хаджи Янис 72

ПСВ — «Омония» 4:0
Голы: Мален Донуэлл 36, Думфрис Дензел 63 (пенальти), Пирое Хоэль 90+1, Пирое Хоэль 90+4

«ПАОК» — «Гранада» 0:0

«Наполи» — «Реал Сосьедад» 1:1
Голы: Зелински Петр 35 — Виллиан Жозе 90+2

«Риека» — «АЗ Алкмар» 2:1
Голы: Менало Лука 52, Томечак Иван 90+3 — Вейндаль Оуэн 57

«Брага» — «Заря» 2:0
Голы: Абу Ханна Хоэль 61 (автогол), Орта Рикарду 68

«Лестер Сити» — АЕК 2:0
Голы: Юндер Дженгиз 12, Барнс Харви 14

«Селтик» — «Лилль» 3:2
Голы: Жюлльен Кристофер 22, МакГрегор Каллум 28 (пенальти), Тернбулл Дэвид 75 — Иконе Жонатан 24, Веа Тимоти 71

«Спарта» — «Милан» 0:1
Гол: Хауге Йенс 23

«Маккаби» — «Сивасспор» 1:0
Гол: Саборит Энрик 66

«Тоттенхэм» — «Антверпен» 2:0
Голы: Винисиус 57, Ло Чельсо Джовани 71

«Лудогорец» — ЛАСК 1:3
Голы: Ману Элвис 46 — Вайсингер Филипп 56, Реннер Рене 62 (пенальти), Мадсен Мадс 67

«Динамо» Загреб — ЦСКА 3:1
Голы: Гвардиол Ешко 28, Мислав Оршич 41, Кастрати Лирим 75 — Бистрович Кристиян 77

«Вольфсберг» — «Фейеноорд» 1:0
Гол: Йовелич Деян 31

«Хоффенхайм» — «Гент» 4:1
Голы: Байер Максимилиан 21, Сков Роберт 26, Байер Максимилиан 49, Крамарич Андрей 64 — Фортуна Нурио 81

«Слован» — «Црвена Звезда» 0:0

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Источник: soccer.ru
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mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:03
ЦСКА сыграл позорно.
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