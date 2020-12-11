Разгромные победы «Байера» и «Хоффенхайма». Итоги 6-го тура Лиги Европы

В 13-м туре Примеры «Хетафе» принимает «Севилью». Удастся ли гостям

В 13-м туре Примеры «Уэска» принимает «Алавес». Способны ли хозяева уйти с

«Ротор» попробует обыграть одного из своих прямых конкурентов в борьбе за