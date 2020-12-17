Берг признался, что несколько лет назад его пытался подписать «Зенит»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг признался, что несколько лет назад им интересовался «Зенит».
Я мог оказаться в России гораздо раньше? Это правда. Лет 10 назад мной интересовался «Зенит». Но тогда я посчитал, что переезд в Россию будет неправильным решением. Я хотел развиваться дальше в «Гамбурге».
Напомним, Берг выступает за «Краснодар» с лета 2019 года.
Ранее Маркус Берг заявил, что «Краснодар» надеется удачно выступить в Лиге Европы.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.