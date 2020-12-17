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Берг признался, что несколько лет назад его пытался подписать «Зенит»

вчера, 10:40

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг признался, что несколько лет назад им интересовался «Зенит».

Я мог оказаться в России гораздо раньше? Это правда. Лет 10 назад мной интересовался «Зенит». Но тогда я посчитал, что переезд в Россию будет неправильным решением. Я хотел развиваться дальше в «Гамбурге».

Напомним, Берг выступает за «Краснодар» с лета 2019 года.

Ранее Маркус Берг заявил, что «Краснодар» надеется удачно выступить в Лиге Европы.

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Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
вчера в 12:43
От судьбы не уйдешь. Пара-пара-пам!)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:33
В Зените бы из запаса не вылазил.
Kaguzuti
Kaguzuti
вчера в 11:58
Как Зениту то повезло.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:11
Развитие закончилось "Краснодаром" А хде там ныне Хамбург? Случившееся-карьерный рост,или стагнация???

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:56
Хорошо, что не пошел - конкуренция с Дзюбой вещь рискованная. В раздевалке все время надо через плечо оглядываться. Хотя, кто их знает, этих европейцев. Вчера на колени перед неграми, завтра к Артемону - задом.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:55
Всех и не перечислить, кого Зенит подписать собирался.
Kaguzuti
Kaguzuti
вчера в 10:46
В Гамбурге не развился, перешел в Краснодар.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:41
Хорошо что не перешёл!
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