Берг признался, что несколько лет назад его пытался подписать «Зенит»

Нападающий «Краснодара» признался, что несколько лет назад им интересовался «Зенит».

Я мог оказаться в России гораздо раньше? Это правда. Лет 10 назад мной интересовался «Зенит». Но тогда я посчитал, что переезд в Россию будет неправильным решением. Я хотел развиваться дальше в «Гамбурге».