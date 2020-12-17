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Дзюба: «Безумно счастлив забить. Футбольный бог меня вознаградил»

вчера, 06:33
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ прокомментировал свой гол в ворота «красно-белых».

Не хотелось отпускать Азмуна на зимний перерыв в качестве лидера гонки бомбардиров? Нет, такого не было. Просто хотелось отметиться в таком матче — чувствовал, что игра получается: выиграл много единоборств, сохранил много мячей, скидывал, и в какой-то момент футбольный бог меня вознаградил.

Саня Ерохин прорывался, мяч у него выбили — и на меня. На паузе получилось забить, безумно счастлив! В любом случае, это прикольно — по 11 мячей у нас с Сердаром, в прошлом году было по 17, а 11 плюс 11 будет 22. Магия цифр, чёрт возьми! Случайности неслучайны, как говорили в «Кунг-фу Панде». Очень круто, что вот так всё получилось — с потрясающими эмоциями уходим на перерыв.

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Все комментарии
ГолдБол
ГолдБол
вчера в 17:03
    ГолдБол
    ГолдБол
    вчера в 17:00
    Лучше бы он тебя мозгом одарил
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 14:45, ред.
    "с потрясающими эмоциями", 1 очко в ЛЧ, но зато победа в матче команд дворовой лиги)))
    "не грех и вздр***уть", добавил Дзюбинье)))
    112910415
    112910415
    вчера в 13:28
    удивительно всё же !
    провалена ЛЧ, но побеждён Спартак - и очень круто, и потрясающие эмоции ...
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 10:00
    Эта патаму шта Кунг Фу панда мы не смотрели-фильм,на котором воспитывался изысканный интеллект Артёма Дзюбы...

    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 09:57
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 09:28
      Надо же, опять начал чирикать.
      mat73
      mat73
      вчера в 09:24
      Кунг-фу панда... Мда уж.
      Уровень интеллекта...
      сергей яковлев
      сергей яковлев
      вчера в 08:54
      Лацио, Брюгге??????
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 08:52
      Да уж ...
      Онанизмом заниматься у Дзюбы лучше получается !
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев
      вчера в 08:51
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath ответ Caniggia (раскрыть)
        вчера в 08:16, ред.
        Кунг-фу панды насмотрелся, проштудировал, вот и обнаружил).
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        вчера в 08:15
        Футбольный может и наградил а вот людской явно мозгами обделил!
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        вчера в 08:15
        Иногда Буратиньо перестаёт теребить гвоздик и забивает никакущему Спартаку! Вот оно, счастье!)))
        Caniggia
        Caniggia
        вчера в 08:11
        И что там за магия цифр?
        FROBI
        FROBI
        вчера в 08:05, ред.
        После крутого отымения в Европе действительно круто. Чой-то боги там не те. И любимые комбинации цифр не катят )
        Legend 6
        Legend 6
        вчера в 07:46
        Случайности неслучайны, как говорили в «Кунг-фу Панде».
        Это больше применимо к "случайному" попаданию в интернет видео с Дзюбой.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 07:38
        Народным все радёхоньки забить. Особенно Дзюбиньо...
        cska vperiod
        cska vperiod
        вчера в 07:37
        Теперь дзюба может спокойно заняться своим любимым делом.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        вчера в 06:57
        Вот и ноги пригодились!!!
        Mangur
        Mangur
        вчера в 06:51
        Похвально. Умеет не только руками играть
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