Дзюба: «Безумно счастлив забить. Футбольный бог меня вознаградил»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ прокомментировал свой гол в ворота «красно-белых».
Не хотелось отпускать Азмуна на зимний перерыв в качестве лидера гонки бомбардиров? Нет, такого не было. Просто хотелось отметиться в таком матче — чувствовал, что игра получается: выиграл много единоборств, сохранил много мячей, скидывал, и в какой-то момент футбольный бог меня вознаградил.
Саня Ерохин прорывался, мяч у него выбили — и на меня. На паузе получилось забить, безумно счастлив! В любом случае, это прикольно — по 11 мячей у нас с Сердаром, в прошлом году было по 17, а 11 плюс 11 будет 22. Магия цифр, чёрт возьми! Случайности неслучайны, как говорили в «Кунг-фу Панде». Очень круто, что вот так всё получилось — с потрясающими эмоциями уходим на перерыв.
"не грех и вздр***уть", добавил Дзюбинье)))
"не грех и вздр***уть", добавил Дзюбинье)))
провалена ЛЧ, но побеждён Спартак - и очень круто, и потрясающие эмоции ...
провалена ЛЧ, но побеждён Спартак - и очень круто, и потрясающие эмоции ...
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Уровень интеллекта...
Уровень интеллекта...
Онанизмом заниматься у Дзюбы лучше получается !
Онанизмом заниматься у Дзюбы лучше получается !
Это больше применимо к "случайному" попаданию в интернет видео с Дзюбой.
Это больше применимо к "случайному" попаданию в интернет видео с Дзюбой.