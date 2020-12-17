Дзюба: «Безумно счастлив забить. Футбольный бог меня вознаградил»

Нападающий «Зенита» после победы над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ прокомментировал свой гол в ворота «красно-белых».

Не хотелось отпускать Азмуна на зимний перерыв в качестве лидера гонки бомбардиров? Нет, такого не было. Просто хотелось отметиться в таком матче — чувствовал, что игра получается: выиграл много единоборств, сохранил много мячей, скидывал, и в какой-то момент футбольный бог меня вознаградил.

Саня Ерохин прорывался, мяч у него выбили — и на меня. На паузе получилось забить, безумно счастлив! В любом случае, это прикольно — по 11 мячей у нас с Сердаром, в прошлом году было по 17, а 11 плюс 11 будет 22. Магия цифр, чёрт возьми! Случайности неслучайны, как говорили в «Кунг-фу Панде». Очень круто, что вот так всё получилось — с потрясающими эмоциями уходим на перерыв.