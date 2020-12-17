Мостовой: «„Спартаку“ нужен тренер, который хоть где-то поиграл»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал решение главного тренера «Спартака» не продлевать контракт с клубом.

Я уже ничему не удивлюсь по новому тренеру. Мое мнение, что хотелось бы, если это иностранец, то человек, который хоть где-то поиграл, потренировал. «Спартак» — это все-таки уровень. По нашим меркам это топовый клуб.

Тедеско сказал, что будет работать до конца сезона. Но есть такое понятие — неустойка. Может быть, в приватном разговоре с президентом клуба он договорился, давайте вы мне дадите такую-то сумму денег и я уйду сейчас, а вы спокойно найдете нового тренера, или уйду после предстоящего отпуска. Там много нюансов, по которым может разрешиться ситуация. Мы видели разные ситуации.