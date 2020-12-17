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Мостовой: «„Спартаку“ нужен тренер, который хоть где-то поиграл»

вчера, 09:25

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

Я уже ничему не удивлюсь по новому тренеру. Мое мнение, что хотелось бы, если это иностранец, то человек, который хоть где-то поиграл, потренировал. «Спартак» — это все-таки уровень. По нашим меркам это топовый клуб.

Тедеско сказал, что будет работать до конца сезона. Но есть такое понятие — неустойка. Может быть, в приватном разговоре с президентом клуба он договорился, давайте вы мне дадите такую-то сумму денег и я уйду сейчас, а вы спокойно найдете нового тренера, или уйду после предстоящего отпуска. Там много нюансов, по которым может разрешиться ситуация. Мы видели разные ситуации.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 14:37
Не Санёк,тебя не возьмут
alexando1974
alexando1974 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:10
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
альсато
альсато
вчера в 12:43
ПАРИЖСКАЯ БОГА МАТЕРЬ!...да не новый тренер нужен Спартаку, а НОВЫЙ ХОЗЯИН!...Леонид Арнольдович, вас всех продаст!.., затем купит, чтоб снова-продать!))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:11
Мостовой себя продвигает)
Azu-Killah37
Azu-Killah37
вчера в 12:04, ред.
А был же какой-то фанат усатый у Спартака, который вечно песни пел и стишки сочинял! Актёр что ли или кто он? Я уже забыл, чиво-то давно его не было, кто знает, почему?? Газпром купил что ли?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:03
Мостовой: «„Спартаку“ нужен тренер, который хоть где-то поиграл»
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.....ну хотя бы в бильярд .
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:00
На себя намекает???
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:52
скоро усатый освободится вот вам и тренер)))
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:50
Здесь абсолютно солидарен,16 тренеров за 17 лет это ,что то,и ещё 8 гендиректором,возрождени Спартака возможно только при уходе Федуна,а чемпионате нужна конкуренция....
cska1948
cska1948
вчера в 10:32
Пока Федун владеет СпаМом в Тарасовке не приживётся ни какой тренер! Хоть поигравший, хоть вообще не игравший - без разницы.
yrasikos22
yrasikos22 ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 10:13
    DEIVID 2
    DEIVID 2 ответ Mangur (раскрыть)
    вчера в 10:11
    Времени было более чем. Результата нет. Ни в обороне, ни в атаке игры не поставил. Хватит уже со всякой Уфой играть вторым номером на своём поле.
    Carradona
    Carradona ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 10:09, ред.
    И Клопп гонял только в 2 лиге за Майнц
    112910415
    112910415
    вчера в 10:05
    Мостовой надоел , реально
    Аpбитр
    Аpбитр ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 10:03
    p
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    вчера в 09:57
    Уася Березуцкий ?
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 09:55
    Моуриньо: "Где-то поиграл? Да, ладно..."
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    вчера в 09:46
    В таком случае на роли тренера был бы великолепен Геннадий Букин. Турнир "кожаный мяч" это вам не кубок соли
    FROBI
    FROBI
    вчера в 09:45
    "... хоть где-то поиграл..."
    Особенно поиграл языком в студии МатчТВ )
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 09:45
    Тедеско столкнулся с русской действительностью.
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 09:43
    У Мостового праздник. Всё мечтает оказаться в Спартаке. Ни языков не знает, ни тренерсских курсов не прошел, ни опыта - но он "где-то поиграл". Что за люди.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 09:34
    "Спартак" всё время мечется в поисках ВЕЛИКОГО ТРЕНЕРА,а наступает на тедески.

    ...а Ханчаренка тедескнутый должен быть уволен.
    Mangur
    Mangur
    вчера в 09:29
    Может дать Тедеско время поиграть в
    Спартаке, создать команду а не пороть горячку.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 09:26
    И тут все упирается в деньги.
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