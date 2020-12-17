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Кирьяков: «Заслуженная победа „Зенита“»

вчера, 09:19
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Бывший российский футболист Сергей Кирьяков прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ.

Что здесь сказать? Заслуженная победа «Зенита». Был, конечно, момент, когда хозяева поля сами себе забили мяч, и потом был некоторый ступор. В этот момент игра где-то выровнялась. Но потом все встало на свои места, и «Зенит» доминировал. Ну а так потом у «Спартака» моментов вообще не было, да и подходов к воротам мало — их можно пересчитать по пальцам одной руки. Так что, опять же, заслуженная победа «Зенита». Как в этой игре, так и вообще его доминирование в нашем чемпионате.

Сейчас повторяется прошлогодняя картина, когда мы не видим того, кто мог бы составить конкуренцию «Зениту». Мы видели, что «Спартак» был повержен, а ЦСКА имеет определенные проблемы. А те команды, которые располагаются в турнирной таблице ниже, тоже ничего не могут предложить лучшей команде страны.

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Kaguzuti
Kaguzuti ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 11:59
Решающим матчем у спартака будет матч за пятое место с цска.
drug01
drug01
вчера в 10:25
Счёт по игре!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:31
Как я помню,именно те,"которые ниже" и отбирают очки у "великого "Зенита".А на конкурентов они могут разово собраться и вбросить на поле четверть сорокамиллионного игрока.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
shlomo
shlomo
вчера в 09:31
Зенит уверенно и на классе выиграл
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:29
В борьбе за чемпионство состоялся решающий матч.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:20
ЦСКА всё равно будет первым,
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