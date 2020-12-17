Кирьяков: «Заслуженная победа „Зенита“»

Бывший российский футболист прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ .

Что здесь сказать? Заслуженная победа «Зенита». Был, конечно, момент, когда хозяева поля сами себе забили мяч, и потом был некоторый ступор. В этот момент игра где-то выровнялась. Но потом все встало на свои места, и «Зенит» доминировал. Ну а так потом у «Спартака» моментов вообще не было, да и подходов к воротам мало — их можно пересчитать по пальцам одной руки. Так что, опять же, заслуженная победа «Зенита». Как в этой игре, так и вообще его доминирование в нашем чемпионате.