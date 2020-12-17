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Берг: «Постараемся удачно выступить в Лиге Европы»

вчера, 10:02

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг заявил, что российский клуб надеется удачно выступить в Лиге Европы.

Неудачный отрезок «Краснодара» позади? Думаю, так и есть. Выбираться из той ямы было безумно трудно. Не хочется оправдываться, но у неудач были причины. Многие игроки «Краснодара» выбывали из-за травм. Сейчас ведущие футболисты поправились, и все мы видим результат. Матч с «Локомотивом» стал лучшим в сезоне для «Краснодара». Мы играли в быстрый футбол в одно-два касания и внимательно действовали в обороне. Держать все линии под контролем и не пропускать голы — это то, что у нас получается в последних играх. Надеюсь, дальше мы продолжим в таком же духе. Постараемся удачно выступить в Лиге Европы и завершить чемпионат России на верхней строчке.

Сравнивая с прошлым сезоном, я вижу, что наш состав стал сильнее. У нас теперь как минимум два качественных игрока на каждую позицию. В прошлом сезоне, когда я только пришел, ситуация была не такой, как сейчас. Да и в целом команда прибавила в качестве.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:10
Если пройдёте "Динамо",это и будет успехом.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:30
Надеюсь Динамо пройдут!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:29
На Краснодар вся Россия смотрит.
FROBI
FROBI
вчера в 10:23
Начались басни про лёгкого соперника - Загреб...
Legend 6
Legend 6
вчера в 10:09
Давайте не подведите!!!
А ведь совсем недавно могли Валенсию выбить из лиги европы)
beefs
beefs
вчера в 10:03
вы уж постарайтесь, ребята...
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