Берг: «Постараемся удачно выступить в Лиге Европы»

Нападающий «Краснодара» заявил, что российский клуб надеется удачно выступить в Лиге Европы.

Неудачный отрезок «Краснодара» позади? Думаю, так и есть. Выбираться из той ямы было безумно трудно. Не хочется оправдываться, но у неудач были причины. Многие игроки «Краснодара» выбывали из-за травм. Сейчас ведущие футболисты поправились, и все мы видим результат. Матч с «Локомотивом» стал лучшим в сезоне для «Краснодара». Мы играли в быстрый футбол в одно-два касания и внимательно действовали в обороне. Держать все линии под контролем и не пропускать голы — это то, что у нас получается в последних играх. Надеюсь, дальше мы продолжим в таком же духе. Постараемся удачно выступить в Лиге Европы и завершить чемпионат России на верхней строчке.

Сравнивая с прошлым сезоном, я вижу, что наш состав стал сильнее. У нас теперь как минимум два качественных игрока на каждую позицию. В прошлом сезоне, когда я только пришел, ситуация была не такой, как сейчас. Да и в целом команда прибавила в качестве.