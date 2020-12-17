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Сабитов: «Все три гола „Спартак“ пропустил из центральной зоны»

вчера, 09:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский тренер Равиль Сабитов прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура РПЛ.

«Зенит» выбрал абсолютно правильную тактику. Он использовал высокий прессинг и сразу вступал в отбор на чужой половине после потерь мяча. Питерцы не давали «Спартаку» разыгрывать мяч от своих ворот. В первом тайме «Зенит» не позволил сопернику провести ни одной опасной атаки, зато сам организовал для себя большое количество моментов.

Проблемы «Спартака»? У них травмированы Кокорин и Соболев, поэтому нет конкурентоспособного нападающего, который выходил бы на замену и усиливал линию нападения по ходу игры. Номинального защитника Кутепова Тедеско ставит в атаку уже от безысходности. Кроме того, у «Спартака» не до конца отработана его схема с тремя центральными защитниками, и «Зенит» прекрасно показал, как она вскрывается с флангов. Дело в том, что Айртон и Мозес, играющие, скажем так, условных латералей, не успевали возвращаться назад и закрывать свои зоны. Также не успевали их подстраховывать и центральные полузащитники Крал, Бакаев и Зобнин. Они полностью растворились на поле — их не было видно ни в атаке, ни в обороне. И все три гола «Спартак» пропустил из центральной зоны, а ведь был оттуда ещё и удар Вендела в крестовину. Нужно констатировать, что «Зенит» здорово изучил игру «Спартака» и умело воспользовался слабостями соперника.

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Все комментарии
Kaguzuti
Kaguzuti
вчера в 11:34
Во всем виновата пресса и горе-эксперты спартака, которые пытались всех убедить, что в спартаке уже налажена игра и спартак лидер. На самом деле это все оказалось совсем не так.
ДСА
ДСА
вчера в 10:27
Проблема ясна, как решать - не понятно.
Герман Шешин
Герман Шешин
вчера в 10:13
Дзюба кого-то в Спартаке боится? Похоже, что перепуганный Спартак то и дело получает мячи в свои ворота от Дзюбы и не только...
FROBI
FROBI
вчера в 09:47
Отпустите Тедеско! Из зоны... центральной ))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:36
А что эти умники говорили до матча-про борьбу и аргументы "Спартака"? Я же сразу написал :2-0.Ну ошибся немного-"Зенит" забил все четыре мяча!!!

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:29
Соболев травмирован,сним бы не проиграли,Зюба его боится!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 09:24
Спартак вообще перестал играть.
beefs
beefs
вчера в 09:19
когда победа сразу видны ошибки противника...
Strimmy
Strimmy
вчера в 09:15
Скоро от ворот до ворот будут пропускать.
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