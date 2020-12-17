Сабитов: «Все три гола „Спартак“ пропустил из центральной зоны»

Российский тренер прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура РПЛ .

«Зенит» выбрал абсолютно правильную тактику. Он использовал высокий прессинг и сразу вступал в отбор на чужой половине после потерь мяча. Питерцы не давали «Спартаку» разыгрывать мяч от своих ворот. В первом тайме «Зенит» не позволил сопернику провести ни одной опасной атаки, зато сам организовал для себя большое количество моментов.

Проблемы «Спартака»? У них травмированы Кокорин и Соболев, поэтому нет конкурентоспособного нападающего, который выходил бы на замену и усиливал линию нападения по ходу игры. Номинального защитника Кутепова Тедеско ставит в атаку уже от безысходности. Кроме того, у «Спартака» не до конца отработана его схема с тремя центральными защитниками, и «Зенит» прекрасно показал, как она вскрывается с флангов. Дело в том, что Айртон и Мозес, играющие, скажем так, условных латералей, не успевали возвращаться назад и закрывать свои зоны. Также не успевали их подстраховывать и центральные полузащитники Крал, Бакаев и Зобнин. Они полностью растворились на поле — их не было видно ни в атаке, ни в обороне. И все три гола «Спартак» пропустил из центральной зоны, а ведь был оттуда ещё и удар Вендела в крестовину. Нужно констатировать, что «Зенит» здорово изучил игру «Спартака» и умело воспользовался слабостями соперника.