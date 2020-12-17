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Бускетс вышел на 4-е место по количеству матчей за «Барселону»

вчера, 17:10

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс обошел экс-защитника «блаугранас» Карлеса Пуйоля по количеству матчей в составе каталонского клуба.

Матч против «Реала Сосьедад» (2:1) стал для 32-летнего футболиста 594-м за «Барселону». По этому показателю он вышел на 4-е место в истории клуба.

Бускетс — воспитанник «Барселоны», в первой команде выступает с 2008 года.

Совсем недавно Серхио восстановился от травмы колена.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:49
Серхио в последние сезоны сдал
Сантус
Сантус
вчера в 19:35, ред.
Подождать шесть игр и сбацать майку с 600 не...?)Выглядело бы по-логичнее...и симпатичнее..
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:31
Достойно уважения.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:36
Знатный результат)
beefs
beefs
вчера в 17:12
это хорошее достижение...
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