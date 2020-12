Бускетс вышел на 4-е место по количеству матчей за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» обошел экс-защитника «блаугранас» Карлеса Пуйоля по количеству матчей в составе каталонского клуба.

Матч против «Реала Сосьедад» (2:1) стал для 32-летнего футболиста 594-м за «Барселону». По этому показателю он вышел на 4-е место в истории клуба.

Бускетс — воспитанник «Барселоны», в первой команде выступает с 2008 года.

🆕 @5sergiob is now 4️⃣th on Barça's all-time appearances list with ... 👇 pic.twitter.com/iPUVEp1SOU