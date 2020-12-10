Стоимость входного билета в плей-офф, голы и герои. Групповой этап Лиги чемпионов в цифрах

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10 декабря 2020, 15:01

Статистика — ловушка для любопытных.

Знаете ли вы, что…

- Ни одна команда не смогла пройти групповой этап Лиги чемпионов 2020/21 идеально, никто не собрал 6 побед в 6 матчах. Лучший результат показали «Бавария» и «Манчестер Сити», набравшие по 16 очков (5 побед и 1 ничья).

- Только четыре команды сумели пройти групповой турнир Лиги чемпионов без поражений: «Бавария», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Челси».

- Минимальная стоимость состава участника плей-офф у «Порту» — 255 миллионов евро. Только три команды, обладающие более дорогими составами, не сумели пробиться в 1/8 финала: «Манчестер Юнайтед» (800 млн евро), «Интер» (655 млн) и «Аякс» (291 млн). При этом амстердамцы в своей группе уступили «Аталанте», чей состав на 100 млн евро дороже, и «Ливерпулю», чьих игроков оценивают в миллиард с хвостиком. Не считая неудач МЮ и «Интера», именно деньги расставили всех по своим местам в Лиге чемпионов.

- Половина участников 1/8 финала — команды из Испании и Германии, по 4 представителя этих стран прошли групповой этап, показав стопроцентный результат. По 3 команды будет в плей-офф у Англии и Италии, которые понесли по одной потере, еще по одной у Франции и Португалии.

- Состав участников плей-офф, по сравнению с прошлым сезоном, изменился всего лишь на 25% (4 команды из 16). «Валенсию», «Наполи», «Лион» и «Тоттенхэм» заменили «Лацио», «Порту», «Севилья» и гладбахская «Боруссия».

- В группе «H» ( ПСЖ , «РБ Лейпциг», МЮ и «Истанбул») команды полностью отказались от компромиссов: ни один матч не завершился вничью, в каждой из 12 встреч выявлялся победитель.

- «Лацио» завершил ничьими 4 из 6 своих матчей. Самая компромиссная команда турнира.

- «Краснодар» стал лучшим из четырех клубов, дебютировавших в этой Лиге чемпионов. «Быки» набрали 5 очков, забили 6 голов и пробились в Лигу Европы. Остальные новички финишировали четвертыми: «Ренн» (1 очко), «Мидтьюлланд» (2), «Истанбул» (3).

Статистика команд

Самая результативная команда. «Бавария» — 18 голов

Действующие победители Лиги чемпионов мощно начали защиту титула. Именно «Бавария» на групповой стадии забила больше голов, чем любой другой клуб: Роберт Левандовски и Ко 18 раз попадали в «яблочко». Польский форвард на этот раз не доминирует, Роберт забил 3 гола, как и Кингсли Коман, а всего в составе «Баварии» забивали 11 футболистов. Хорошая командная работа!

Худшие: «Олимпиакос» и «Марсель» — по 2 забитых мяча

Любопытно, что худшие по результативности команды Лиги чемпионов забивали исключительно в ворота друг друга, а «Марсель» ни разу не отличился с игры: оба мяча — это реализованные Димитри Пайетом пенальти.

Самая надежная оборона. «Манчестер Сити» — 1 пропущенный гол

Команда Хосепа Гвардиолы проявила себя с точки зрения обороны. Пропустив на 14-й минуте первого тура от «Порту», «Ман Сити» повесил замок на свои ворота. Сухая серия «горожан» в Лиге чемпионов насчитывает уже 526 минут.

Худший: «Истанбул» — 18 пропущенных мячей

Немудрено пропустить больше всех, когда попадаешь в одну группу с ПСЖ , «РБ Лейпциг» и МЮ . Недалеко ушли от турок «Зальцбург» и «Ференцварош», у них по 17 пробоин.

Приз фэйр-плей. «Боруссия» Д — 1 желтая карточка

Футболисты дортмундской «Боруссии» умудрились пройти групповой турнир почти без санкций со стороны арбитров. Единственную желтую карточку в первом матче с «Лацио» получил Джованни Рейна, в следующих пяти турах — 0 предупреждений. При этом футболисты «Боруссии» совершили всего 54 нарушения правил, в среднем 9 за игру.

Худший: «Интер» — 20 желтых и 1 красная карточка

Еще одно подтверждение игровых проблем «Интера», с которыми не сумел справиться Антонио Конте. «Интер» — главное разочарование группового этапа.

Статистика футболистов

Лучшие бомбардиры. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Маркус Рэшфорд ( МЮ ), Альваро Мората («Ювентус») и Неймар ( ПСЖ ) — 6 голов

Нет ярко выраженного лидера бомбардирской гонки в этом розыгрыше, сразу четыре футболиста забили по 6 мячей, еще трое отличились по 5 раз, на счету восьми футболистов по 4 забитых мяча. Правда, не все они продолжат свои выступления в Лиге чемпионов весной. Маркус Рэшфорд, к примеру, уже отправился в Лигу Европы вместе с «Манчестер Юнайтед». Как думаете, кто станет лучшим снайпером по итогам турнира?

Лучший ассистент. Хуан Куадрадо («Ювентус») — 5 результативных передач

Колумбийский вингер ассистировал партнерам в матчах против каждого соперника по группе. Особенно запомнится ассист Хуана на «Камп Ноу», где он изумительной по точности и исполнению передачей помог Уэстону МакКенни сотворить маленький футбольный шедевр.

Спаситель в перчатках. Мануэль Нойер («Бавария») — 27 сэйвов

Доминирующий стиль «Баварии» не в последнюю очередь связан с игрой Мануэля Нойера на последнем рубеже. Немецкому голкиперу хватило пяти матчей (он не играл в выездной игре с «Атлетико»), чтобы превзойти остальных вратарей Лиги чемпионов по количеству сэйвов. В топ-3 также вошли Гильерме (25 сэйвов) и Анатолий Трубин из «Шахтера» (24). 22 раза выручал «Краснодар» в четырех матчах Матвей Сафонов.