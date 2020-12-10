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Стратегия ЦСКА в еврокубках не поменялась — 7 последних мест за 8 сезонов

10 декабря 2020, 20:30
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Лига чемпионов или Лига Европы — неважно.

В 2016 году «Ростов» вёл с ЦСКА борьбу за чемпионство, финишировал на второй строчке и получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Президент «армейцев» Евгений Гинер своеобразно «поздравил» ростовчан с «серебром»:

Это огромный успех для ростовчан. Но если говорить об опыте еврокубковых выступлений — «Ростов» все же ни разу доселе не выступал в Лиге чемпионов или Лиге Европы — наверное, выход «Зенита» с этих позиций был бы более предпочтителен.

Высказывание Гинера взбудоражило футбольный мирок, а лигочемпионская осень показала, что «Зенит», возможно, и был бы предпочтительнее в Лиге чемпионов, только вместо ЦСКА, а не вместо «Ростова». В то время как Курбан Бердыев и его команда прошли квалификацию и заняли третье место в убийственной группе, «армейцы» по привычке припарковались на четвертой строчке. На тот момент — в четвертый раз подряд.

Прошло еще несколько лет, но «стратегия» ЦСКА в еврокубках не поменялась. За последние восемь лет случился только один сбой в матрице: в сезоне 2017/18 «армейцы» стали третьими в группе Лиги чемпионов, а потом дошли до четвертьфинала Лиги Европы. Один из самых стабильных клубов России с грамотным, как принято считать, менеджментом, раз за разом терпит крах уже в осенних стадиях еврокубковых турниров.

Выдерживать конкуренцию в Лиге чемпионов с каждым годом становится всё сложнее, но ведь две осени кряду ЦСКА провел в Лиге Европы, в соперниках были не «Манчестер Сити» и «Бавария», а «Лудогорец» и «Вольфсберг». Итог прежний. Разные турниры, разные тренеры — Слуцкий и Ганчаренко, состав команды сменился почти полностью, но из года в год еврокубки сваливаются на ЦСКА, как снег на голову.

Все последние места ЦСКА за последние 10 лет

Лига чемпионов 2013/14 — 3 очка

Соперники: «Бавария», «Манчестер Сити» и «Виктория Пльзень».

Традиции неудачных выступлений в групповых турнирах были заложены в сезоне 2013/14. «Бавария» и «Манчестер Сити» априори были космическими соперниками для команды Леонида Слуцкого, но третье место в борьбе с чешским клубом чемпионы России должны были забирать. Домашний матч у «Виктории» ЦСКА выиграл (любопытно, что игра проходила в Санкт-Петербурге), в последнем туре было достаточно сыграть вничью в Пльзене, но это оказалось невыполнимой задачей даже после гола Ахмеда Мусы в середине второго тайма. Дальше начались странные вещи: Алан Дзагоев получил красную карточку, «Виктория» сравняла счет, а в концовке Понтус Вернблум оставил ЦСКА вдевятером, и чехи тут же вырвали победу и вместе с ней путевку в Лигу Европы.

Лига чемпионов 2014/15 — 5 очков

Соперники: «Бавария», «Манчестер Сити» и «Рома».

Спустя год «армейцы» попали в еще более жестокую группу: к уже знакомым «Баварии» и «Ман Сити» добавилась «Рома», разбившая ЦСКА в первом туре со счетом 5:1. Парадоксально, но в итоге команда Леонида Слуцкого выступила даже достойнее, чем годом ранее: добилась гостевой победы над «Сити», не проиграла «горожанам» и римским «волкам» дома. ЦСКА до последнего тура претендовал на выход в плей-офф, но проиграл на финише с крупным счетом «Баварии» и остался четвертым, уступив «Роме» путевку в Лигу Европы по дополнительным показателям.

Лига чемпионов 2015/16 — 4 очка

Соперники: «Вольфсбург», ПСВ и «Манчестер Юнайтед».

После двух предыдущих этот квартет выглядел довольно мило и даже располагал к борьбе за выход в плей-офф, куда в результате не попал даже «Манчестер Юнайтед», что уж говорить о ЦСКА. На самом деле, в первом круге «армейцы» пытались включиться в борьбу: сыграли вничью с МЮ и обыграли ПСВ, однако 0 очков во второй половине группового турнира лишили «красно-синих» любых шансов.

Лига чемпионов 2016/17 — 3 очка

Соперники: «Монако», «Байер» и «Тоттенхэм».

Та самая Лига чемпионов, в которой Евгений Гинер не хотел видеть «Ростов». «Желто-синие» в своей группе обыграли «Баварию» и финишировали выше ПСВ, а ЦСКА не преподнес приятных сюрпризов, оказавшись в ровной группе. Впервые «армейцы» сумели обойтись вообще без побед: 3 ничьи и 3 поражения.

Лига чемпионов 2018/19 — 7 очков

Соперники: «Реал», «Рома» и «Виктория Пльзень».

В этом розыгрыше Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» дважды обыграл «Реал» в своей группе, но довольствуется всего лишь путевкой в Лигу Европы. Жалкая пародия на перфоманс ЦСКА два года назад! «Армейцы» тоже в обоих матчах переиграли «Королевский клуб», но не попали вообще никуда. Не поворачивается язык критиковать заметно омолодившуюся команду Виктора Ганчаренко за такое выступление в Лиге чемпионов. Но как же можно было набрать 6 очков с «Реалом» и только 1 балл в матчах с «Викторией»?!

Лига Европы 2019/20 — 5 очков

Соперники: «Эспаньол», «Лудогорец» и «Ференцварош».

В Лиге чемпионов всякое случалось, попадались «группы смерти» и настигала откровенная непруха, но оправданий ужасным кампаниям в Лиге Европы не существует. В прошлом году ЦСКА начал с трех поражений подряд, причем в первом же туре сгорел великому «Лудогорцу» со счетом 1:5. Да, во втором круге пару раз сыграли вничью и даже обыграли «Эспаньол» в матче, который уже ничего не решал в турнирном смысле. Последнее место.

Лига Европы 2020/21 — 3 очка

Соперники: «Динамо Загреб», «Вольфсберг» и «Фейеноорд».

Теоретически ЦСКА еще может финишировать третьим, но в Лиге Европы это не меняет сути дела, здесь нет дополнительных шансов. К тому же, еще нужно обыграть без своих лидеров загребское «Динамо» и надеяться, что проиграет «Фейеноорд». Череду последних мест можно прервать, но статистика попаданий в плей-офф еврокубков останется ужасной: только 1 удачная попытка из 8 последних.

Российские клубы одержали 1 победу в 24 матчах групповой стадии еврокубков
Вчера, 01:26 Комментарии63
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Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 15:53
Зато что вы, "мы у Реаалаа выигралиии". Угу, раз в жизни и палка стреляет, особенно когда Реал был далёк от лучших кондиций и с этим клоуном на тренерской лавке. Как схалявили один раз, так и вернулось - уже Вольфсберг не замечает бултыханий "лидера РФПЛ", не говоря уже о загребском Динамо.
An Jo
An Jo
вчера в 12:33
Стабильность показатель мастерства.
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:17
Прошло ещё несколько лет ......
И Ростов не смог пройти в квалификации даже Маккаби.
Да и другие команды присоединились к "Клубу команд 4-ых мест.", И не по одному разу, а некоторые установили антирекорд набрав в группе 1 очко.
Автор ещё скромно умолчал, что только ЦСКА из наших команд сумел за последние 10 лет дойти до 1/4 финала ЛЧ.
Roger Young
Roger Young ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 10:03
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    вчера в 08:33
    А ты думаешь что ЦСКА забил болт на лигу Европы? Я так не думаю тут скорее класс команды настолько упал что теперь ЦСКА не в состоянии выиграть хотя бы один матч. Но в любом случае совсем не попасть это намного хуже чем попасть и проиграть. Так только болельщик Спартака говорят. Раз в 5 лет попадкт в группу проиграют 7 -0 и говорят о хорошем выступлении в еврокубках
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    вчера в 08:06, ред.
    Да лучше уж совсем туда не попасть чем попасть нахаляву и забить болт на эти еврокубки, сливая каждую игру....
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    вчера в 08:03
    Даже если ЦСКА вышел из группы то то не достижение. Тоже самое с зенитом. С бюджетом зенита зенит должен гордиться хотя бы полуфиналом ле а не вылетом в 1/8. Ты говоришь что вот ЦСКА два раза занял 4 место вот Спартак пару лет назад тоже заняли 4 место в ле вина следующий год проиграли браге и не попали в лигу Европы. Это лучше по твоему?
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    вчера в 07:40
    Я говорю о Зените в группах Лиги Европы, а не в ЛЧ. По-моему, дважды он там играл и дважды если не ошибаюсь выходил с 1 места..
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    вчера в 07:36
    Зенит один раз вышел с средней группы с первого места а дальше что? Проиграл условной Бенфике . Это единственное достижение зенита за 10 лет. А на счёт 4 места за два сезона это конечно позор. Но я могу назвать тебе команды которые выходили в группу лиги Европы даже.
    112910415
    112910415
    вчера в 07:21
    тяжёлая , безрадостная стабильность
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    вчера в 07:16
    Назови хоть одну российскую команду которая бы занимала два последних сезона 4-е место в ЛЕ в таких колхозных группах даже по меркам ЛЕ ? При всём уважении тот же ненавистный всеми Зенит громил всех в группе и выходил с 1 места...
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    вчера в 07:13
      mat73
      mat73
      вчера в 07:11
      "Красиво плывут, вон та группа в красно-синих купальниках!" )))
      ballak144
      ballak144
      вчера в 03:57
      Ухахаха
      Исамуддин Бутаев 1
      Исамуддин Бутаев 1
      вчера в 01:39
      ЦСКА хочется выступать в ЛЧ, но уровень команды не тот. Поменять тренера и состав подкорректировать. Другого я не вижу. Этот состав не под ЛЧ
      ATG
      ATG
      вчера в 01:37, ред.
      Позор Российского футбола отмучился в очередной компании ЕК . Эти клоуны даже бы в лигу конференций не попалибы если бы этот турнир был .... Ахаха
      Роман313
      Роман313
      вчера в 00:14
      Раньше из групп в ЛЧ выходили, кубки УЕФА брали. А сейчас что?? Стыдно смотреть. Зачем нам три команды в ЛЧ? Пусть лучше их место займут достойные. А наши балбесы пусть Тамбов обыгрывают за оклад 2 000 000 евро в год.
      Джон Иванов
      Джон Иванов
      10 декабря в 23:18
      Им это не важно, главное чтобы спартачи проиграли
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06
      10 декабря в 23:10
      То что ЦСКА проваливает еврокубки понятно. Но мне интересно кто из российских команд сыграл в еврокубках лучше чем ЦСКА за последние 10 лет? У ЦСКА из 10 попыток хотя бы есть 2 выхода в евровесну в ЛС один из которых 1/4 и выход в 1/4 лиги Европы есть. Вот назовите одну команду за десять лет у которой есть хотя бы эти достижения?
      MoHcTpMoHcTp
      MoHcTpMoHcTp
      10 декабря в 22:19
      такое чувство, что у гинера стратегия такая: попасть в группу ЛЧ любой ценой, а дальше можно вообще все матчи слить, прогуливаясь по полю, так как надо на следующий год снова туда попадать и "сосредоточиться на чемпионате", а тут уже денег и так дадут чисто за попадание в лч
      Hypnoz
      Hypnoz
      10 декабря в 22:17
        Tonik-ID
        Tonik-ID
        10 декабря в 22:07
        Пора бы цска всерьез задуматься о смене тренера. Гончаренко сделал все что от него требовалось - подтянул молодежь и продержался на плаву в трудные годы. Он, как тренер, достиг своего потолка и выше не прыгнет, по крайней мере в ближайшие годы.
        Если его оставить, будет топтание на месте. Да, возможно, он возьмет чемпионство в этом или следущем сезоне, на фоне кризиса Зенита, но это максимум. В Европе от него ждать каких-либо успехов бесполезно.
        rubin kazzzan
        rubin kazzzan
        10 декабря в 22:01
        Так и надо все говорят........
        volga.kot
        volga.kot
        10 декабря в 21:59
        Все лучше и лучше!!!)))))
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        10 декабря в 21:58
        Дутых чемпионов и тех, кто лезет по головам других не давая им развиваться, расти, зарабатывать, еврокубки ставят на место на раз, два. Так было и будет.
        kingoffam
        kingoffam
        10 декабря в 21:57
          А чемпион то не настоящий
          А чемпион то не настоящий
          10 декабря в 21:42
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответ Roger Young (раскрыть)
            10 декабря в 21:37
            Все так, Спартак единожды получил шанс на ЛЧ, и блеснул, сражаясь в самой сложной группе за выход до последнего тура
            mangox23
            mangox23
            10 декабря в 21:33
            А что еще ждать когда командой руководит агроном
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
            10 декабря в 21:33
            Да это понятно, но разве армейцы ищут утешение на стороне? Три года ждете от золотой молодежи выхлопа, и Спартак тут не причем
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