Стратегия ЦСКА в еврокубках не поменялась — 7 последних мест за 8 сезонов

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10 декабря 2020, 20:30

Лига чемпионов или Лига Европы — неважно.

В 2016 году «Ростов» вёл с ЦСКА борьбу за чемпионство, финишировал на второй строчке и получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Президент «армейцев» Евгений Гинер своеобразно «поздравил» ростовчан с «серебром»:

Это огромный успех для ростовчан. Но если говорить об опыте еврокубковых выступлений — «Ростов» все же ни разу доселе не выступал в Лиге чемпионов или Лиге Европы — наверное, выход «Зенита» с этих позиций был бы более предпочтителен.

Высказывание Гинера взбудоражило футбольный мирок, а лигочемпионская осень показала, что «Зенит», возможно, и был бы предпочтительнее в Лиге чемпионов, только вместо ЦСКА , а не вместо «Ростова». В то время как Курбан Бердыев и его команда прошли квалификацию и заняли третье место в убийственной группе, «армейцы» по привычке припарковались на четвертой строчке. На тот момент — в четвертый раз подряд.

Прошло еще несколько лет, но «стратегия» ЦСКА в еврокубках не поменялась. За последние восемь лет случился только один сбой в матрице: в сезоне 2017/18 «армейцы» стали третьими в группе Лиги чемпионов, а потом дошли до четвертьфинала Лиги Европы. Один из самых стабильных клубов России с грамотным, как принято считать, менеджментом, раз за разом терпит крах уже в осенних стадиях еврокубковых турниров.

Выдерживать конкуренцию в Лиге чемпионов с каждым годом становится всё сложнее, но ведь две осени кряду ЦСКА провел в Лиге Европы, в соперниках были не «Манчестер Сити» и «Бавария», а «Лудогорец» и «Вольфсберг». Итог прежний. Разные турниры, разные тренеры — Слуцкий и Ганчаренко, состав команды сменился почти полностью, но из года в год еврокубки сваливаются на ЦСКА , как снег на голову.

Все последние места ЦСКА за последние 10 лет

Лига чемпионов 2013/14 — 3 очка

Соперники: «Бавария», «Манчестер Сити» и «Виктория Пльзень».

Традиции неудачных выступлений в групповых турнирах были заложены в сезоне 2013/14. «Бавария» и «Манчестер Сити» априори были космическими соперниками для команды Леонида Слуцкого, но третье место в борьбе с чешским клубом чемпионы России должны были забирать. Домашний матч у «Виктории» ЦСКА выиграл (любопытно, что игра проходила в Санкт-Петербурге), в последнем туре было достаточно сыграть вничью в Пльзене, но это оказалось невыполнимой задачей даже после гола Ахмеда Мусы в середине второго тайма. Дальше начались странные вещи: Алан Дзагоев получил красную карточку, «Виктория» сравняла счет, а в концовке Понтус Вернблум оставил ЦСКА вдевятером, и чехи тут же вырвали победу и вместе с ней путевку в Лигу Европы.

Лига чемпионов 2014/15 — 5 очков

Соперники: «Бавария», «Манчестер Сити» и «Рома».

Спустя год «армейцы» попали в еще более жестокую группу: к уже знакомым «Баварии» и «Ман Сити» добавилась «Рома», разбившая ЦСКА в первом туре со счетом 5:1. Парадоксально, но в итоге команда Леонида Слуцкого выступила даже достойнее, чем годом ранее: добилась гостевой победы над «Сити», не проиграла «горожанам» и римским «волкам» дома. ЦСКА до последнего тура претендовал на выход в плей-офф, но проиграл на финише с крупным счетом «Баварии» и остался четвертым, уступив «Роме» путевку в Лигу Европы по дополнительным показателям.

Лига чемпионов 2015/16 — 4 очка

Соперники: «Вольфсбург», ПСВ и «Манчестер Юнайтед».

После двух предыдущих этот квартет выглядел довольно мило и даже располагал к борьбе за выход в плей-офф, куда в результате не попал даже «Манчестер Юнайтед», что уж говорить о ЦСКА . На самом деле, в первом круге «армейцы» пытались включиться в борьбу: сыграли вничью с МЮ и обыграли ПСВ , однако 0 очков во второй половине группового турнира лишили «красно-синих» любых шансов.

Лига чемпионов 2016/17 — 3 очка

Соперники: «Монако», «Байер» и «Тоттенхэм».

Та самая Лига чемпионов, в которой Евгений Гинер не хотел видеть «Ростов». «Желто-синие» в своей группе обыграли «Баварию» и финишировали выше ПСВ , а ЦСКА не преподнес приятных сюрпризов, оказавшись в ровной группе. Впервые «армейцы» сумели обойтись вообще без побед: 3 ничьи и 3 поражения.

Лига чемпионов 2018/19 — 7 очков

Соперники: «Реал», «Рома» и «Виктория Пльзень».

В этом розыгрыше Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» дважды обыграл «Реал» в своей группе, но довольствуется всего лишь путевкой в Лигу Европы. Жалкая пародия на перфоманс ЦСКА два года назад! «Армейцы» тоже в обоих матчах переиграли «Королевский клуб», но не попали вообще никуда. Не поворачивается язык критиковать заметно омолодившуюся команду Виктора Ганчаренко за такое выступление в Лиге чемпионов. Но как же можно было набрать 6 очков с «Реалом» и только 1 балл в матчах с «Викторией»?!

Лига Европы 2019/20 — 5 очков

Соперники: «Эспаньол», «Лудогорец» и «Ференцварош».

В Лиге чемпионов всякое случалось, попадались «группы смерти» и настигала откровенная непруха, но оправданий ужасным кампаниям в Лиге Европы не существует. В прошлом году ЦСКА начал с трех поражений подряд, причем в первом же туре сгорел великому «Лудогорцу» со счетом 1:5. Да, во втором круге пару раз сыграли вничью и даже обыграли «Эспаньол» в матче, который уже ничего не решал в турнирном смысле. Последнее место.

Лига Европы 2020/21 — 3 очка

Соперники: «Динамо Загреб», «Вольфсберг» и «Фейеноорд».