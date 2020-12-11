ГлавнаяНовости

Российские клубы одержали 1 победу в 24 матчах групповой стадии еврокубков

сегодня, 01:26

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА уступил загребскому «Динамо» (1:3). В нынешнем розыгрыше ЛЕ армейцы три раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

Таким образом, российские клубы одержали всего 1 победу в 24 матчах на групповой стадии еврокубков: в 5-м туре Лиги чемпионов «Краснодар» на своём поле одолел «Ренн» (1:0). «Быки» также дважды сыграли вничью и проиграли в трёх поединках.

В Лиге чемпионов Россию представляли ещё два клуба. «Зенит» проиграл в пяти матчах и один раз сыграл вничью. «Локомотив» трижды сыграл вничью и потерпел три поражения.

Все новости
Стратегия ЦСКА в еврокубках не поменялась — 7 последних мест за 8 сезонов
Вчера, 20:30Александр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии26
Стоимость входного билета в плей-офф, голы и герои. Групповой этап Лиги чемпионов в цифрах
Вчера, 15:01Александр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
Собослои — новая надежда Венгрии. Этой зимой он окажется в топ-клубе
Вчера, 10:00Евгений Петров в блоге Футбольный СкаутКомментарии10
«Барселона» заняла 2-е место в группе ЛЧ впервые с 2006 года
09 декабря Комментарии19
Роналду в выездных матчах чаще всего забивал на «Камп Ноу»
09 декабря Комментарии20
«Барса» впервые уступила дома в группе ЛЧ после 1:2 от «Рубина» в 2009 году
09 декабря Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
DNK74_02
DNK74_02
сегодня в 03:26
Просто такой позор! Мне реально стыдно. Вроде и не я проигрывал.. Стыдно за бездарности в нашем футболе, как на поле, так и на тренерских постах, и в кабинетах клубных функционеров. Неприятно видеть их страх потерять огромные зарплаты и не желание признать свои ошибки, взять ответственность на себя. Зато у них всё хорошо. А мне стыдно за то, что они так представляют нашу страну. И это уже не первый год..
Землянин
Землянин ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 02:25, ред.
Краснодар ещё 2 победы в квалификации в общую копилку положил, хоть и с меньшим коэффициентом, но всё в плюс ✌️
Землянин
Землянин
сегодня в 02:22
Краснодар со шведом на острие спас от полного фиаско 🎃
Nick Ch
Nick Ch ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 02:16
Ростов даже если бы прошёл Маккаби, остановился бы на Тотенхэме. Слабое утешение, знаю, но всё же... Там шансов на групповой этап почти не было...
Ген Геныч
Ген Геныч ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 02:05
По Динамо и Ростову ты прав-извини забыл совершенно про них!!!!!!!!!!!!!!!Но Лацио и Боруссия -это явно ни Фейнорд,Динамо.З и Вольфсберг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что у Зенита то группа была сильнее!!!!!!!!!!!!!!!Но это не отменяет того,что и Зенит на ровне с ЦСКА просто ......... !!!!!!!!!!!!!!!
311
311
сегодня в 01:56
Одна на всех, мы за ценой не постоим!)
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 01:51
«В семье не без Краснодара», - чертыхаясь про себя подумал Дюков засыпая.
oFANATo
oFANATo ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 01:50, ред.
Хуже всех выступили Ростов и Динамо.
Да же не смогли пройти собеседование в квалификации. Где играли отнюдь не с грандами. А с Маккаби и грузинской командой. А ЦСКА набрал 3 очка больше чем Зенит у которого группа была как из ЛЕ.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 01:48
Ты еще скажи,что РПЛ будешь смотреть и дальше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 01:46
Ну а толку то?!!!!!!!!!!!!!!!!!По факту если,то ЦСКА выступил хуже всех наших клубов т.к выступал в ЛЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 01:39
Можно подводить итоги еврокубковой компании наших клубов 2020/21 г.

Краснодар - 5 очков.
Локомотив - 3 очка
ЦСКА. - 3 очка
Зенит - 1 очко
Динамо - 0 очков
Ростов. - 0 очков.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 01:38
РПЛ после вот такого вот ,вряд ли кто смотреть будет!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 01:38, ред.
Вспомнились слова А.Созина: "Я просто с нетерпением жду новых высказываний от футбольных специалистов. Говорят все: и футболисты, и тренеры, и аналитики. И тон у всех один: мы на дне, позор и стыдоба нашему футболу. И у меня вопрос всем этим специалистам: что конкретно наши проиграли? Неудачно сыграли первый круг, безусловно, это так – результат неудовлетворительный. Но очки считают в декабре! Если наши команды не выйдут в весну, тогда, уважаемые специалисты, разбирайте и кричите про стыдобу. Но сейчас рано кричать о позоре: у каждой из команд есть шанс выйти в ЛЕ." Декабрь наступил, и? Или как в известном фильме: "Может вызвать подкрепление товарищ генерал? Рано. Так может вызвать подкрепление? Уже поздно." Ах да, "Краснодар" же вышел в 1/16 ЛЕ, так что ни о каком позоре российского футбола видимо не может быть и речи.
andromend
andromend
сегодня в 01:36
Эх,.....А были времена,когда тренера за 2 место на Чемпионате Европы у нас увольняли...
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 01:36
Ну если руководству РПЛ все нравится ... то и мы не против. Больше дел по дому сделаем, че смотреть на этот позор и нервничать... Пусть миллионеры бегают себе , и думают что они умеют в футбол играть а тренеры вроде Семака ,то что он тренер топовый и ни в чем не виноват. Чтоб изменить в лучшую сторону нашу лигу, надо сверху сбить знатоков футбола....ну эта совсем другая история из другого измерения.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 01:34
Оказывается, не только у Лукашенко 3%.
Foxes
Foxes
сегодня в 01:29
Россия щедрая душа.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100