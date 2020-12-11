Российские клубы одержали 1 победу в 24 матчах групповой стадии еврокубков

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА уступил загребскому «Динамо» (1:3). В нынешнем розыгрыше ЛЕ армейцы три раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.
Таким образом, российские клубы одержали всего 1 победу в 24 матчах на групповой стадии еврокубков: в 5-м туре Лиги чемпионов «Краснодар» на своём поле одолел «Ренн» (1:0). «Быки» также дважды сыграли вничью и проиграли в трёх поединках.
В Лиге чемпионов Россию представляли ещё два клуба. «Зенит» проиграл в пяти матчах и один раз сыграл вничью. «Локомотив» трижды сыграл вничью и потерпел три поражения.
Да же не смогли пройти собеседование в квалификации. Где играли отнюдь не с грандами. А с Маккаби и грузинской командой. А ЦСКА набрал 3 очка больше чем Зенит у которого группа была как из ЛЕ.
Да же не смогли пройти собеседование в квалификации. Где играли отнюдь не с грандами. А с Маккаби и грузинской командой. А ЦСКА набрал 3 очка больше чем Зенит у которого группа была как из ЛЕ.
Краснодар - 5 очков.
Локомотив - 3 очка
ЦСКА. - 3 очка
Зенит - 1 очко
Динамо - 0 очков
Ростов. - 0 очков.
Краснодар - 5 очков.
Локомотив - 3 очка
ЦСКА. - 3 очка
Зенит - 1 очко
Динамо - 0 очков
Ростов. - 0 очков.