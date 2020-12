Собослои — новая надежда Венгрии. Этой зимой он окажется в топ-клубе

Вы наверняка сидели без интернета в последние несколько месяцев, если еще не слышали о полузащитнике «Зальцбурга» Доминике Собослои.

Уже этой зимой он перейдет в топ-клуб за 25 млн евро. Пока только не ясно, в какой именно. Говорят, что «Арсенал» увлечен футболистом, поскольку команде просто необходимо точечное усиление в атакующую линию. Собослои мог бы вписаться в состав «канониров» при схеме 4-3-3, став лондонским Кевином Де Брюйне, или же закрепиться на левом фланге при схеме 3-4-3.

«Милан» — еще один клуб, претендующий на венгра. «Россонери» рассматривают его как потенциального преемника Хакана Чалханоглу (у него истекает контракт следующим летом) при схеме 4-2-3-1 Стефана Пиоли.

Самым «простым» трансфером мог бы стать переход в «Лейпциг». Из «Ред Булла» в «Ред Булл». Говорят также и о «Баварии». Есть веская причина для такого списка претендентов. Тут можно даже без слов. Вот такая красота залетела в ворота турецкой сборной в Лиге Наций.

𝗚𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢! 🎯 🇭🇺 This free-kick by Hungary wonderkid Dominik Szoboszlai = 🔥🔥🔥 #NationsLeague | @MLSZhivatalos pic.twitter.com/23BKazKGvA

Затем на пути Доминика стал наш «Локомотив».

А чего стоит вот этот гол в ворота Исландии?

🇭🇺 Late-winner to secure EURO 2020 qualification! Dominik Szoboszlai claims GOAL OF THE ROUND title 🥇#EQbestgoal | @SOCARofficial pic.twitter.com/H4Hw3ZGtt1

UEFA