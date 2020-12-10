Собослои — новая надежда Венгрии. Этой зимой он окажется в топ-клубе

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10 декабря 2020, 10:00

Вы наверняка сидели без интернета в последние несколько месяцев, если еще не слышали о полузащитнике «Зальцбурга» Доминике Собослои.

Уже этой зимой он перейдет в топ-клуб за 25 млн евро. Пока только не ясно, в какой именно. Говорят, что «Арсенал» увлечен футболистом, поскольку команде просто необходимо точечное усиление в атакующую линию. Собослои мог бы вписаться в состав «канониров» при схеме 4-3-3, став лондонским Кевином Де Брюйне, или же закрепиться на левом фланге при схеме 3-4-3.

«Милан» — еще один клуб, претендующий на венгра. «Россонери» рассматривают его как потенциального преемника Хакана Чалханоглу (у него истекает контракт следующим летом) при схеме 4-2-3-1 Стефана Пиоли.

Самым «простым» трансфером мог бы стать переход в «Лейпциг». Из «Ред Булла» в «Ред Булл». Говорят также и о «Баварии». Есть веская причина для такого списка претендентов. Тут можно даже без слов. Вот такая красота залетела в ворота турецкой сборной в Лиге Наций.

Затем на пути Доминика стал наш «Локомотив».

А чего стоит вот этот гол в ворота Исландии?

🇭🇺 Late-winner to secure EURO 2020 qualification! Dominik Szoboszlai claims GOAL OF THE ROUND title 🥇#EQbestgoal | @SOCARofficial pic.twitter.com/H4Hw3ZGtt1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 19, 2020

Последнее видео является главным доказательством того, что Собослои станет топовым игроком, ведь свой рывок он совершил на 92-й минуте матча. Представьте условного Урунова на 92-й минуте, скорее всего, он будет смотреть на судью в ожидании финального свистка. Если еще будет на поле.

Часто технически оснащенные футболисты не могут выдерживать в таком темпе целый матч. Взять того же Кристиана Эриксена, хороший ведь распасовщик, отлично видит поле, но он довольно медленный и не сможет продержаться на скорости всю игру. Собослои – исключение. Можно сказать, что это Зобнин, который умеет обводить игроков и бить по воротам.

Ладно, скажете вы, какой Зобнин и Урунов, вы что такое пишите? Ок, возможно вы правы. Но тогда Доминика можно сравнить с молодой версией Гарета Бэйла, когда он играл за «Тоттенхэм».

Итак, насколько хорош Собослои?

Джесси Марш, наставник «Зальцбурга»:

Обычно мы используем его слева, но с качествами «10-го номера», но он может играть и в центре, и справа. Однажды он сказал репортерам, что видит себя классической восьмеркой. Я назвал его сумасшедшим.

Тепловая карта Собослои на поле в прошлом сезоне (1682 минуты игрового времени)

Тепловая карта ударов Собослои в прошлом сезоне австрийской Бундеслиги

Однако у венгра есть слабое место – это игра в обороне. Это удивительно, учитывая, что «Зальцбург» всегда высоко прессингует.

Марш:

Мы хотим, чтобы Доминик прессинговал соперников, ведь он довольно крупный парень, но не буду лукавить, он не самый ловкий футболист.

Так было в недавнем матче с «Баварией» (2:6). На 72-й минуте Собослои немного отстал от Томаса Мюллера, когда немец получил мяч от Павара. Доминик приблизился к форварду, но не смог ничего противопоставить Мюллеру.

Можно взять еще один пример с этого матча, таких моментов полно почти в любой игре с участием Доминика.

Здесь Собослои не закрывает вообще никого, только зря перемещаясь по полю. Однако благодаря своей скорости он вступает в борьбу с Эрнандесом, «Зальцбургу» повезло, что судья увидел нарушение со стороны француза, ведь такая игра в своей штрафной очень опасна.

Помимо оборонительных проблем, у Доминика в этом сезоне существует нехватка игрового времени. Марш постоянно или меняет Собослои, или выпускает его со скамейки запасных. Впрочем, сам тренер это объясняет вот так:

У нас очень длинный сезон, это необходимо, чтобы избежать травм. Вы должны понять, что Доминик — это надежда венгерского футбола. Он «новый Пушкаш». Я уважаю его игру за сборную, поэтому берегу его и для таких матчей тоже. Не все тренеры в Европе с радостью отпускают своих игроков в сборные, но ведь многие футболисты превратились в суперзвезд из-за того, что гордятся своей игрой за национальную команду, это их подталкивает вперед.

Собослои повезло, что его тренирует такой специалист, как Марш, который, без сомнения, положительно повлиял на его развитие.

Молодой хавбек забил всего два гола с 35 штрафных за «Зальцбург» (из 35 попыток), не означает ли, что эти голы были случайностью? Нет. Его успешный процент реализации штрафных ударов (5,7%) не сильно отличается от Кристиана Эриксена (7,8%) или Де Брюйне (8,6%) с учетом их попыток в Премьер-Лиге за последние пять сезонов.

Доминик — 20-летний нападающий, обладающий невероятными качествами, чтобы стать футбольной звездой. Ему осталось немного доработать с точки зрения защиты, но это не означает, что со временем его игра не может быть улучшена. По словам Марша становится ясно, что Собослои очень хочет учиться.

Он потрясающий. Доминик постоянно улыбается и полон энергии. У него была репутация немного высокомерного человека, когда я только пришел в клуб, но я этого совсем не замечал. Он много работает, ему небезразлична команда, он хороший парень. Он говорит по-венгерски, по-немецки, по-английски. Он также очень близок с Эрлингом Холандом, им очень понравилось играть друг с другом и проводить вместе время. Мне нравится, что Собослои хочет учиться и не боится ошибаться. Он хочет стать лучшим в мире.

Очевидно, что клуб, который купит этой зимой Собослои, совершит очень выгодную сделку.