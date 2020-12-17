«РБ Лейпциг» объявил о подписании хавбека Доминика Собослои

Полузащитник австрийского «РБ Зальцбург» Доминик Собослои перешел в клуб немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг».
С «Лейпцигом» 20-летний футболист подписал контракт до 2025 года. В новой команде Собослои взял 17-й номер.
В немецком клубе сообщают, что дебютировать за «Лейпциг» Доминик сможет после матча с дортмундской «Боруссией» (9 января 2021 года).
Плюс к тому, перешёл к одному из самых перспективных тренеров - Нагельсману. Очень надеюсь, что, в том числе и с его помощью - "быки" смогут навязать долгосрочную конкуренцию Баварии в чемпионате...
Плюс к тому, перешёл к одному из самых перспективных тренеров - Нагельсману. Очень надеюсь, что, в том числе и с его помощью - "быки" смогут навязать долгосрочную конкуренцию Баварии в чемпионате...