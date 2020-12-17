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«РБ Лейпциг» объявил о подписании хавбека Доминика Собослои

вчера, 18:35

Полузащитник австрийского «РБ Зальцбург» Доминик Собослои перешел в клуб немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг».

С «Лейпцигом» 20-летний футболист подписал контракт до 2025 года. В новой команде Собослои взял 17-й номер.

В немецком клубе сообщают, что дебютировать за «Лейпциг» Доминик сможет после матча с дортмундской «Боруссией» (9 января 2021 года).

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RoninSibir
RoninSibir
сегодня в 05:55
Перешел из фарм-клуба в основной клуб. Логичное действие.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
вчера в 21:57
Хорошего молодого игрока Лейпциг приобрел , у Нагельсмана возможно еще лучше раскроет свой потенциал.
shlifen
shlifen
вчера в 21:05
Отличное и весьма разумное решение "не задирать планку" слишком сильно, и перейти в клуб выше уровнем, но не на топ-уровень - и практики получит сильно больше, да и откровенно говоря, вполне может стать лидером в коллективе быков. Молодой, быстрый, забивной, осталось только подтянуть работу в отборе и прессинге - и будет готовый топ-игрок через пару сезонов...
Плюс к тому, перешёл к одному из самых перспективных тренеров - Нагельсману. Очень надеюсь, что, в том числе и с его помощью - "быки" смогут навязать долгосрочную конкуренцию Баварии в чемпионате...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:14
это ожидаемо, странно только почему холланд пошел в бд, а не лейпциг
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:06
Ожидаемое решение с его стороны!
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:28
Доминик сдел правильный выбор для развития карьеры! Парень молодой и талантливый, у Нагельсмана будет прогрессировать! Если заиграет(а скорее всего заиграет) в бундеслиге на высоком уровне, то через пару сезонов перейдет в топ клуб!!!
neukomm
neukomm
вчера в 19:26
Кто-то здесь на соккере всерьез думал, что он перейдет в Реал)))
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 19:11
Отличный выбор.будет играть а не греть лавку как в реале или барсе
DEIVID 2
DEIVID 2
вчера в 19:08
Теперь за дёшево никуда не уйдёт.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 19:04
Типичный переход для накрутки цены
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:44
В Реал уже не переходит?)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:39
Лейпциг сейчас на подъёме
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