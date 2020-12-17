«РБ Лейпциг» объявил о подписании хавбека Доминика Собослои

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вчера, 18:35

Полузащитник австрийского «РБ Зальцбург» перешел в клуб немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг».

С «Лейпцигом» 20-летний футболист подписал контракт до 2025 года. В новой команде Собослои взял 17-й номер.

В немецком клубе сообщают, что дебютировать за «Лейпциг» Доминик сможет после матча с дортмундской «Боруссией» (9 января 2021 года).