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Балотелли проходит медобследование перед переходом в «Монцу»

вчера, 14:30

Нападающий Марио Балотелли станет игроком «Монцы».

Как сообщается, в эти минуты форвард проходит медобследование перед подписанием контракта с «Монцой».

Балотелли проходит медобследование перед переходом в «Монцу»

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Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 15:44
Удачи в новом клубе. Надеюсь на хорошую игру Марио Балотелли за Монцу.
Ozabot
Ozabot
вчера в 15:04
Ждем «Монцу» в Серии С.
Legend 6
Legend 6
вчера в 14:55
Это великий момент в карьере Балотелли.
С нетерпением ждём пресс-конференцию на которой он признается что с детства болел за Монцу и мечтал играть в этом клубе.
dzvinka
dzvinka
вчера в 14:55
удачи Галлиани, скучать не прийдется... а ведь именно с этим, со скукой, борятся Галлиани и Берлускони, так что Бало им поможет - у дедов будут темы для обсуждений за коньяком вечерами)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:40
Головную боль придумывают себе.
Cat01
Cat01
вчера в 14:35
Это хорошо удачи
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 14:35
Ну что. Значит подошёл команде. Удачи
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