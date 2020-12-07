Балотелли проходит медобследование перед переходом в «Монцу»

Нападающий Марио Балотелли станет игроком «Монцы».
Как сообщается, в эти минуты форвард проходит медобследование перед подписанием контракта с «Монцой».
Нападающий Марио Балотелли станет игроком «Монцы».
Как сообщается, в эти минуты форвард проходит медобследование перед подписанием контракта с «Монцой».
С нетерпением ждём пресс-конференцию на которой он признается что с детства болел за Монцу и мечтал играть в этом клубе.
С нетерпением ждём пресс-конференцию на которой он признается что с детства болел за Монцу и мечтал играть в этом клубе.