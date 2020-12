Левандовски признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Сегодня, 17 декабря, Международная федерация футбола ( ФИФА ) на церемонии The Best FIFA Football Awards 2020 назвала имя лучшего игрока уходящего года.

Лучшим футболистом 2020 года был признан форвард «Баварии» . Также на награду претендовали («Барселона») и («Ювентус»).

🏆 He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!



🔴 @FCBayern | @LaczyNasPilka 🇵🇱 pic.twitter.com/TK34hTXcsS

FIFA