Дюков выдвинут кандидатом на пост президента РФС

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15 декабря 2020, 18:15

Действующий глава РФС Александр Дюков выдвинут в качестве кандидата на должность президента РФС .

Сегодня в Санкт-Петербурге прошло заседание, по итогам которого было принято данное решение. Выборы пройдут в феврале 2021 года.