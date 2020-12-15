Дюков выдвинут кандидатом на пост президента РФС

Действующий глава РФС Александр Дюков выдвинут в качестве кандидата на должность президента РФС.
Сегодня в Санкт-Петербурге прошло заседание, по итогам которого было принято данное решение. Выборы пройдут в феврале 2021 года.
Напомним, что Дюков был избран президентом РФС 22 февраля 2019 года.
Тбольный должен проходить где то с марта по сентябрь-октябрь. И это наверное должен решать он!!!
Тбольный должен проходить где то с марта по сентябрь-октябрь. И это наверное должен решать он!!!
«Спартак»
Красно-белые набирали по 5,5 очков в среднем за сезон, в сумме только 45,5 очков. И вроде бы за 10 лет пропустили всего 2 сезона в еврокубках, но набрали очень мало очков, результаты просто ужасные. Если сравнивать игры в еврокубках, то Спартак худшая команда по игре в Европе за последние 10 лет.
«Локомотив»
Совсем рядом фк?локомотив За 7 участий в еврокубках средний балл 6,571. За 10 лет набрали всего 46 очков и опережают на 0,5 Спартак. Такие же ужасные результаты.
«Краснодар»
Это уже более менее стабильный коллектив. За 6 участий в розыгрышах средний балл 9,083 и 54,5 очков в сумме.
«ЦСКА»
Армейцы участвовали во всех розыгрышах за последние 10 лет. Но результаты сложно назвать хорошими. При стабильном проходе квалификационных игр, исходы встреч в группах оставляют желать лучшего. За 10 лет «ЦСКА» 6 раз занимал 4 место и по одному разу 1-е,2-е, 3-е. И только однажды не удалось пройти квалификацию Лиги Европы.
За 10 участий в розыгрышах средний балл 9,750 и 97,5 очков в сумме.
«Зенит»
За последние 10 лет является лидером РПЛ по заработанным евроочкам. Команда каждый год участвовала в еврокубках, более того 9 раз из 10 попадала в евровесну. Трижды удавалось преодолеть групповой этап Лиги Чемпионов и 6 раз участвовать в play-off Лиги Европы.
За 10 участий в розыгрышах средний балл 15,750 и 157,5 очков в сумме.
Так что не стоит болельщику худшей еврокубковй команды предыдущих 10 сезонов, а в последней и вообще не участвующей, тыкать еврокубкового лидера неудачным сезоном. Лучше подумайте о том, почему в Москве из четырёх команд не нашлось ни одной, способной заменить лидера в неудачные для него сезоны?
«Спартак»
Красно-белые набирали по 5,5 очков в среднем за сезон, в сумме только 45,5 очков. И вроде бы за 10 лет пропустили всего 2 сезона в еврокубках, но набрали очень мало очков, результаты просто ужасные. Если сравнивать игры в еврокубках, то Спартак худшая команда по игре в Европе за последние 10 лет.
«Локомотив»
Совсем рядом фк?локомотив За 7 участий в еврокубках средний балл 6,571. За 10 лет набрали всего 46 очков и опережают на 0,5 Спартак. Такие же ужасные результаты.
«Краснодар»
Это уже более менее стабильный коллектив. За 6 участий в розыгрышах средний балл 9,083 и 54,5 очков в сумме.
«ЦСКА»
Армейцы участвовали во всех розыгрышах за последние 10 лет. Но результаты сложно назвать хорошими. При стабильном проходе квалификационных игр, исходы встреч в группах оставляют желать лучшего. За 10 лет «ЦСКА» 6 раз занимал 4 место и по одному разу 1-е,2-е, 3-е. И только однажды не удалось пройти квалификацию Лиги Европы.
За 10 участий в розыгрышах средний балл 9,750 и 97,5 очков в сумме.
«Зенит»
За последние 10 лет является лидером РПЛ по заработанным евроочкам. Команда каждый год участвовала в еврокубках, более того 9 раз из 10 попадала в евровесну. Трижды удавалось преодолеть групповой этап Лиги Чемпионов и 6 раз участвовать в play-off Лиги Европы.
За 10 участий в розыгрышах средний балл 15,750 и 157,5 очков в сумме.
Так что не стоит болельщику худшей еврокубковй команды предыдущих 10 сезонов, а в последней и вообще не участвующей, тыкать еврокубкового лидера неудачным сезоном. Лучше подумайте о том, почему в Москве из четырёх команд не нашлось ни одной, способной заменить лидера в неудачные для него сезоны?
24 игры в еврокубках и одна победа!
Спартак даже когда квалификацию не проходил и то набирал очков больше в 3 раза чем зенит в группе!)))
24 игры в еврокубках и одна победа!
Спартак даже когда квалификацию не проходил и то набирал очков больше в 3 раза чем зенит в группе!)))