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Дюков выдвинут кандидатом на пост президента РФС

15 декабря 2020, 18:15

Действующий глава РФС Александр Дюков выдвинут в качестве кандидата на должность президента РФС.

Сегодня в Санкт-Петербурге прошло заседание, по итогам которого было принято данное решение. Выборы пройдут в феврале 2021 года.

Напомним, что Дюков был избран президентом РФС 22 февраля 2019 года.

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pomor45
pomor45 ответ 13 RUS (раскрыть)
16 декабря в 19:36, ред.
Что же московские чемпионы не подтянули Россию в ЕК в период 4-х летнего отсутствия Зенита в ЛЧ? Да и сейчас в наборе рейтинга не отличаются? Это что же? Провалился Зенит в ЛЧ, так и заменить некому? Кстати, даже в годы отсутствия в ЛЧ Зенит приносил очков больше остальных участников ЕК. Только благодаря этому Россия имела 6 мест в ЕК. Правда остальные больше делили очки на количество участников, чем приносили, поэтому рейтинг неуклонно уменьшался и шестое место потеряли, в ведь были рядом с пятым, когда Зенит тянул мощнее, чем сейчас. Больше, видимо, тянуть некому. Может это вас и бесит?
ATG
ATG ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
16 декабря в 08:36
Ахахах ты бы лучше не упоминал позор имени Спартака в еврокубках. Выступления Спартака всем известны в ЕК. Если коротко , то не лучше чем Ростов в этом году
Сп62
Сп62 ответ Юрниекс1 (раскрыть)
16 декабря в 07:48
Футбол, как игра, здесь ни при чём. Для них футбол это средство для достижений только своих целей.
liverpool-today
liverpool-today
16 декабря в 01:50
Люди которые относятся к футболу, как к обычной работе где можно урвать хорошие бабки управляют нашим футболом. Чинушки. Выборы выборы кандидаты 3,14 - доры
Юрниекс1
Юрниекс1
16 декабря в 00:35
Значит давольны делами,которые происходят в нашем футболе,последнее время..Уррроды..
Ironigor
Ironigor
15 декабря в 23:35
Смерти футбола хотят , контрольный в голову Российского футбола !!!
13 RUS
13 RUS ответ pomor45 (раскрыть)
15 декабря в 23:27
Это было давно, нужно смотреть в реальном времени, чтт творит газпром, от лидера очков один позор. Зачем эти липовые чемпионства ,чтобы так 41ться в ЛЧ? Уже второй год подряд, свистуны и в этом сезоне будут тащить к чемпионству тухлому, а в следующем году опять позор на всю страну... Чемпионат днище и виноват в этом газпром
Риланд
Риланд
15 декабря в 23:05
За какие такие заслуги?)
zooveterinar
zooveterinar
15 декабря в 22:49
По -моему, он дохлый!!! Поправде, особо не следил за его дея тельностью,но так,как наши все чинушники 77шники являются гандобалистами,а гандбол смотрю редко, то отсюда и вывод. И вобще думаю ,у нас сезон фу
Тбольный должен проходить где то с марта по сентябрь-октябрь. И это наверное должен решать он!!!
Йабуба
Йабуба
15 декабря в 22:28
Литейного удалили и этот аккаунт удалите.
ildar_3871
ildar_3871
15 декабря в 22:24
Где питерские там плохо !
pomor45
pomor45 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
15 декабря в 22:23
Какие российские клубы тянут наш рейтинг УЕФА вниз, а какие поднимают?

«Спартак»
Красно-белые набирали по 5,5 очков в среднем за сезон, в сумме только 45,5 очков. И вроде бы за 10 лет пропустили всего 2 сезона в еврокубках, но набрали очень мало очков, результаты просто ужасные. Если сравнивать игры в еврокубках, то Спартак худшая команда по игре в Европе за последние 10 лет.

«Локомотив»
Совсем рядом фк?локомотив За 7 участий в еврокубках средний балл 6,571. За 10 лет набрали всего 46 очков и опережают на 0,5 Спартак. Такие же ужасные результаты.

«Краснодар»
Это уже более менее стабильный коллектив. За 6 участий в розыгрышах средний балл 9,083 и 54,5 очков в сумме.

«ЦСКА»
Армейцы участвовали во всех розыгрышах за последние 10 лет. Но результаты сложно назвать хорошими. При стабильном проходе квалификационных игр, исходы встреч в группах оставляют желать лучшего. За 10 лет «ЦСКА» 6 раз занимал 4 место и по одному разу 1-е,2-е, 3-е. И только однажды не удалось пройти квалификацию Лиги Европы.
За 10 участий в розыгрышах средний балл 9,750 и 97,5 очков в сумме.

«Зенит»
За последние 10 лет является лидером РПЛ по заработанным евроочкам. Команда каждый год участвовала в еврокубках, более того 9 раз из 10 попадала в евровесну. Трижды удавалось преодолеть групповой этап Лиги Чемпионов и 6 раз участвовать в play-off Лиги Европы.
За 10 участий в розыгрышах средний балл 15,750 и 157,5 очков в сумме.
Так что не стоит болельщику худшей еврокубковй команды предыдущих 10 сезонов, а в последней и вообще не участвующей, тыкать еврокубкового лидера неудачным сезоном. Лучше подумайте о том, почему в Москве из четырёх команд не нашлось ни одной, способной заменить лидера в неудачные для него сезоны?
Mi6
Mi6
15 декабря в 22:16
Пошли в пике((
773sergeytank
773sergeytank
15 декабря в 22:11
Это как же нужно ненавидеть свой футбол.
13 RUS
13 RUS
15 декабря в 21:58
Кто эти тела выдвигает? Сами себя?
протон1
протон1 ответ NEADEKVAT (раскрыть)
15 декабря в 21:55
если вместо гончара придет вася. то я уже не знаю. что с рос футболм творится. это ужас клоунадская. физруки обхватили рфс. афигеть
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ протон1 (раскрыть)
15 декабря в 21:52
Прокатывает... У нас укорят и за плакат "Гончара в отставку". А на комментики плевать этим бандитам.
Альфи
Альфи ответ Gahi (раскрыть)
15 декабря в 21:52
Пpoтив всех
Пpoтив всех
15 декабря в 21:50
С**и, когда же за вас уефа возмется?!
Gahi
Gahi
15 декабря в 21:48
Было бы очень интересно послушать отчёт о проделанной работе, и те успехи которые были достигнуты за данный период работы руководителем.
Альфи
Альфи ответ Аксинья (раскрыть)
15 декабря в 21:47
погоди еще не вечер ,выберут сразу как зенит чемпионом сделают, все по расписаной давно очередности сначала газпром выберет Дюкова, Дюков выберет зенит а зенит выберет Семака, рука руку моет, все как положено, помимо того стоит задача вытащить оренбург из подвала и сочи на 2 место затащить, а тут россияне со своим футболом под ногами путаются .....
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
15 декабря в 21:45
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    15 декабря в 21:42, ред.
      4RT
      4RT
      15 декабря в 21:40
      На сходке выбирали пахана
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО ответ pomor45 (раскрыть)
      15 декабря в 21:37
      Что то я не припоминаю ямы глубже чем сейчас!)
      24 игры в еврокубках и одна победа!
      Спартак даже когда квалификацию не проходил и то набирал очков больше в 3 раза чем зенит в группе!)))
      Hypnoz
      Hypnoz
      15 декабря в 21:37
      Обнулился что ли ?!
      Бубнин
      Бубнин
      15 декабря в 21:12
      "Сегодня в Санкт-Петербурге, в штаб-квартире ПАО "Газпром", прошло заседание, по итогам которого А.Б. Миллером было принято данное решение."
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      15 декабря в 21:05
      Какой-то бледный он. Чё кровушки не хватает?)
      протон1
      протон1
      15 декабря в 20:59
      одна мафия. что мутко. что дюков. все однокашки царя нашего великого
      pomor45
      pomor45
      15 декабря в 20:58
      Дюков лучшая кандидатура из всех существующих. Без него РФС, а вместе с ним и весь футбол снова свалится в финансовую яму, вырытую его предшественниками, и уже не выберется из неё никогда.
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