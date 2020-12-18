С 2021 года в Приморский край вернётся профессиональный футбол

РФС заключил соглашение о развитии футбола в Приморском крае. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ , Правительство Приморского края и Федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

Соглашение подписано в рамках реализации общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Оно поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Приморском крае, распределить сферы ответственности между РФС , Министерством спорта РФ , региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в крае.

Для этого в регионе будут открыты 4 новых отделения по футболу, а при ДЮСШ и СШ города Владивостока появятся секции для девочек. Стороны договорились о существенной модернизации футбольной инфраструктуры края: строительстве полноразмерного футбольного манежа во Владивостоке, 33 мини-футбольных площадок с искусственным покрытием и 40 многофункциональных площадок с малоразмерными футбольными площадками. В крае планируется реконструировать 10 стадионов и 7 полноразмерных футбольных полей, а также заменить покрытия двух искусственных полей при спортивных школах.