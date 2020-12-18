С 2021 года в Приморский край вернётся профессиональный футбол

РФС заключил соглашение о развитии футбола в Приморском крае. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Приморского края и Федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.
Соглашение подписано в рамках реализации общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Оно поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Приморском крае, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в крае.
Для этого в регионе будут открыты 4 новых отделения по футболу, а при ДЮСШ и СШ города Владивостока появятся секции для девочек. Стороны договорились о существенной модернизации футбольной инфраструктуры края: строительстве полноразмерного футбольного манежа во Владивостоке, 33 мини-футбольных площадок с искусственным покрытием и 40 многофункциональных площадок с малоразмерными футбольными площадками. В крае планируется реконструировать 10 стадионов и 7 полноразмерных футбольных полей, а также заменить покрытия двух искусственных полей при спортивных школах.
По согласованию сторон с 2021 года в Приморский край вернется профессиональный футбол, а к 2024 году будут созданы условия для повышения клуба в классе. Одна из сильнейших краевых команд получит возможность участвовать в самых престижных и конкурентных соревнованиях среди любительских команд — Первенстве России Третьего дивизиона, которое на территории Дальнего Востока проводится Дальневосточным футбольным союзом. В регионе будет создана женская команда, которая примет участие в Первенстве России Второго, а в перспективе — и Первого дивизиона. Ведущие спортивные школы Приморского края получат статусы «Региональный центр РФС» и «Детский футбольный центр». Благодаря взаимодействию сторон в Приморье будут ежегодно проходить фестивали «День массового футбола» и «День Приморского футбола» и появятся новые масштабные соревнования для подрастающего поколения — Школьная и Студенческая футбольные лиги. Также в крае будет организован региональный центр подготовки специалистов в сфере футбола и музей истории приморского футбола.
Александр Дюков, президент РФС:
Приморский край — регион с богатой футбольной историей. Первые любительские команды появились в крае более 100 лет назад, а в конце 1930-х годов регион впервые получил представительство на профессиональной карте страны. Позднее был создан широко известный в крае и за его пределами «Луч», который не раз выступал на высшем уровне российского футбола.
На сегодняшний день в регионе футболом регулярно занимаются более 25 тысяч человек. Благодаря заключенному соглашению, вместе с Министерством спорта, региональными властями и федерацией футбола мы создадим условия для дальнейшей популяризации спорта номер один в Приморском крае.
К 2024 году в регионе планируется строительство и модернизация более 90 инфраструктурных объектов. В населенных пунктах края будут открыты несколько новых футбольных школ с секциями для девочек, а школы, учреждения среднего профессионального образования и ВУЗы смогут принять участие в новых соревнованиях — Школьной и Студенческой краевых лигах, которые вместе с существующими любительскими турнирами станут частью региональной экосистемы футбола под эгидой краевой федерации. Кроме того, в Приморском крае появится первая спортивная школа со статусом Регионального центра РФС и вторая — со статусом Детского футбольного центра. Оба статуса предполагают получение этими школами адресной методической и финансовой поддержки со стороны РФС, а также помощи с инвентарем. Реализация мероприятий соглашения повысит интерес к футболу в регионе, будет способствовать открытию новых талантов для профессионального футбола и дальнейшему приобщению жителей края к здоровому образу жизни.
Ранее стало известно, что в 2024 году в Якутии появится профессиональный футбольный клуб.