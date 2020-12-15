Рассмотрение дела Тедеско перенесено на 21 декабря

1608040734

15 декабря 2020, 16:58

КДК РФС отложил рассмотрение дела главного тренера «Спартака» .

По информации источника, руководство комитета запросило дополнительные материалы по матчу «Сочи» — «Спартак». Все эпизоды будут рассмотрены на дополнительном совещании 21 декабря.

Таким образом, Тедеско, чьё поведение должно было быть рассмотрено на совещании КДК , сможет руководить командой в предстоящем матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».