ГлавнаяНовости

Рассмотрение дела Тедеско перенесено на 21 декабря

15 декабря 2020, 16:58
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

КДК РФС отложил рассмотрение дела главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

По информации источника, руководство комитета запросило дополнительные материалы по матчу «Сочи» — «Спартак». Все эпизоды будут рассмотрены на дополнительном совещании 21 декабря.

Таким образом, Тедеско, чьё поведение должно было быть рассмотрено на совещании КДК, сможет руководить командой в предстоящем матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

Ранее «Спартак» уведомил КДК о невозможности участия Тедеско в сегодняшнем заседании.

Все новости
ОфициальноС 2021 года в Приморский край вернётся профессиональный футбол
Сегодня, 10:25 Комментарии4
В РФС прокомментировали решение CAS об отстранении России от соревнований
Вчера, 19:50 Комментарии21
Дюков выдвинут кандидатом на пост президента РФС
15 декабря Комментарии66
ОфициальноЭСК РФС: «Судья правильно не назначил 2 пенальти в пользу „Спартака“»
15 декабря Комментарии56
КДК РФС рассмотрит все ситуации в матче «Сочи» — «Спартак»
15 декабря Комментарии6
В КДК не получали просьб от «Спартака» перенести заседание по делу Тедеско
15 декабря Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алхимик99
Алхимик99
16 декабря в 04:28
Попрыгунья стрекозел.
Charismatic
Charismatic ответ Красно Синий воин (раскрыть)
16 декабря в 01:06
Думаешь Семак в истерике сбежит в другую страну плакаться?
Заполярный
Заполярный
15 декабря в 21:41
Не пойму злорадство других клубов, с вами будет все тоже, что сейчас со Спартаком и судейство и скандалы если вы вдруг начнете мешать флагману Короткая память же у вас.
pomor45
pomor45
15 декабря в 21:13
Истерика Федуна после первого матча с Сочи принесла результат в виде явного подсуживания Спартаку в нескоьких следующих матчах. Решили полезный опыт повторить во втором матче с тем же Сочи с прицелом на Зенит. РФС решил элегантно затянунуть дело до наступления зимней паузы.
Союзник противников
Союзник противников
15 декабря в 19:57
Лучше бы на 23...Наказание Попрыгунчика-отличный подарок ко дню моего рождения.

...особенно если Ханчарэнка к этому дню будет уволен.
Futurista
Futurista
15 декабря в 19:11
"дело Тедеско"))...чем то знакомым пахнуло...поздравляю господа-товарищи...
Zenit_84
Zenit_84
15 декабря в 18:22
Тебя посодют, а ты не воруй
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 декабря в 18:17
Вот ведь незадача, все идет не по спартаковскому плану. Не по одной жалобе не прокатило, так еще и Тедеску обсуждать будут.
Впрочем, после баранки в Питере его можно и без ИКСпертов отправлять в Германию. Или в Румынию, на его выбор. .
Faustello
Faustello ответ mangox22 (раскрыть)
15 декабря в 18:05, ред.
Прикинь ирония судьбы, как его попытался кб Сэкс в лице глупого Симонова пропиарить на волне Джокера, но из за скудости ума оказалось заклеймили клоуном.
Так у Тедески в России и повелось клоунада на бровке и клоунада в поведении.
Судьба))
Faustello
Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
15 декабря в 18:01
Сальные хитрости))
Faustello
Faustello
15 декабря в 18:00
Изворотливая тедесня!
cska vperiod
cska vperiod
15 декабря в 17:59
Миллер сильнее федуна, расстопчет тарасовского.
leopit
leopit
15 декабря в 17:53
Прыгунчатый молдавский скакун выйдет сухим из воды!А то взял моду наезжать на Россиянина Жоазиньо...
альсато
альсато
15 декабря в 17:52
а какое дело?))))..за базар ведь здесь (в стране) никто не отвечает!)))))..в худшем случаи забанят (на пару игр) и делу конец!)))))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
15 декабря в 17:51
Правильно,без Тедеско матч с Зенитом будет без изюминки.Впрочем как и без Карасёва.
112910415
112910415
15 декабря в 17:47
по итогу наградят его !
Красно Синий воин
Красно Синий воин
15 декабря в 17:45
После матча Тедеско будет напрыгивать на Семака, как прыгал на Ганчаренко?
Владимир Немченков
Владимир Немченков
15 декабря в 17:41
Последняя гастроль тедески.....
Evilhuman
Evilhuman
15 декабря в 17:30
Завтра Зениту сольет и отправят обратно в табор без сожалений, там уже рассматривай, не рассматривай
Байкал-38.
Байкал-38.
15 декабря в 17:28
Правильно, Тедеско должен ответить за слова! А то чересчур немчура себя вольно почувствовала в России!
Gunslinger
Gunslinger
15 декабря в 17:26
Вот мы и выявили главный козырь "Спартака" в завтрашнем матче- Джокер Тедеска!!! :)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
15 декабря в 17:26
К тому времени немец свалит сначала nax Duchland , а потом на Мальдивы. И попробуй достань его.
PITER_1
PITER_1
15 декабря в 17:17
    Kosmos58
    Kosmos58
    15 декабря в 17:12
    Как то тухло всё ...
    Dima salev
    Dima salev
    15 декабря в 17:07
    По моему мнения вратарь Ростов восползовался состояние Тедеско чтобы над него издеваться
    beefs
    beefs
    15 декабря в 17:06
    а чего там разбираться...
    any2key
    any2key
    15 декабря в 17:06
    Раздули скандал на пустом месте
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    15 декабря в 17:05
    Затягивает дело, известная уловка недобропорядочных людей
    mangox22
    mangox22
    15 декабря в 17:02, ред.
    рассжалуют клоуна
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100