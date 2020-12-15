Рассмотрение дела Тедеско перенесено на 21 декабря

КДК РФС отложил рассмотрение дела главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
По информации источника, руководство комитета запросило дополнительные материалы по матчу «Сочи» — «Спартак». Все эпизоды будут рассмотрены на дополнительном совещании 21 декабря.
Таким образом, Тедеско, чьё поведение должно было быть рассмотрено на совещании КДК, сможет руководить командой в предстоящем матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».
Ранее «Спартак» уведомил КДК о невозможности участия Тедеско в сегодняшнем заседании.
...особенно если Ханчарэнка к этому дню будет уволен.
...особенно если Ханчарэнка к этому дню будет уволен.
Впрочем, после баранки в Питере его можно и без ИКСпертов отправлять в Германию. Или в Румынию, на его выбор. .
Впрочем, после баранки в Питере его можно и без ИКСпертов отправлять в Германию. Или в Румынию, на его выбор. .
Так у Тедески в России и повелось клоунада на бровке и клоунада в поведении.
Судьба))
Так у Тедески в России и повелось клоунада на бровке и клоунада в поведении.
Судьба))