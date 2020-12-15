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ЭСК РФС: «Судья правильно не назначил 2 пенальти в пользу „Спартака“»

15 декабря 2020, 15:18
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии, на котором было рассмотрено обращение «Спартака» по качеству судейства в гостевом матче 18-го тура РПЛ против «Сочи».

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» на 45-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч попадает в тело футболиста «Сочи» Ибрагима Цаллагова, правая рука которого находится в естественном положении и не делает тело неестественно больше. Неакцентированный возможный контакт руки и мяча в продолжении эпизода не является основанием для назначения 11-метрового удара.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» на 54-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Сочи» Ибрагим Цаллагов инициировал нормальный игровой контакт с футболистом «Спартака» Самюэлем Жиго. Игрок атакущей команды при этом совершил падение по собственной инициативе, когда, почувствовав сопротивление в верхней части туловища со стороны игрока «Сочи» Ибрагима Цаллагова, он поджал ноги и прекратил бежать в направлении мяча.

3. Судья правильно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) футболисту «Спартака» Наилю Умярову на 81-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок «Спартака» использует направленную в область шеи и лица соперника руку для блокирования его дальнейшего продвижения.

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Борг
Борг ответ pomor45 (раскрыть)
16 декабря в 14:30
Нет, это свидетельствует лишь о том, что ты просто болтун и ничего, соответствующего действительности, от тебя не идёт. Кстати, я, не болельщик Спартака.
Заполярный
Заполярный
15 декабря в 23:01
Если судья так хорошо отработал. ДВА ПЕНАЛЬТИ НЕ ПОСТАВИЛ по мнению комиссии "правильно", так за что тогда оценка судьи самая низкая в туре 7,1
311
311
15 декабря в 21:52
Опять этот Сочи! Теперь точно надо сниматься с чемпионата!)
Спаммер
Спаммер
15 декабря в 21:47
    pomor45
    pomor45 ответ Борг (раскрыть)
    15 декабря в 21:47
    Это свидетельствует лишь о том, что Спартак скулит не по делу, а вот в этом уже ничего странного нет - наследие 90-х годов.
    an-525
    an-525
    15 декабря в 21:44
    Заменяют слова понятиями: оплошность, недочет, ситуация, легкое касание, непроизвольный толчок, почувствовал падение, стечение обстоятельств, вместо - рука, фол, пенальти.
    pomor45
    pomor45
    15 декабря в 21:42
    Выбор невелик: назначил пенальти - федуновский судейка, не назначил - миллеровский.
    Заполярный
    Заполярный
    15 декабря в 21:25
    А что, кто то думал что будет по другому. По другому было бы если команды местами поменять.
    mangox23
    mangox23
    15 декабря в 20:18
    Газизов ушел договариваться судейкой некому
    За справедливость
    За справедливость
    15 декабря в 19:42
      Сп62
      Сп62
      15 декабря в 19:20, ред.
      ЭСК, как и наша Госдума. Команда сверху и все дружно "единогласно". Вся страна живёт по понятиям, а ЭСК часть страны.
      Strimmy
      Strimmy
      15 декабря в 19:13
      Это вся страна давно поняла от Анадыря до Калининграда. Люди не слепые.
      112910415
      112910415
      15 декабря в 18:26
      мы знали
      Faustello
      Faustello
      15 декабря в 18:16
      После Зенита самое время будет повторно заявить о снятии, надо же себе весну в судействе обеспечить!))
      Faustello
      Faustello
      15 декабря в 18:13, ред.
        АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
        АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
        15 декабря в 18:12
        в европе судья однозначно показал на точку ,а тут рулят дружбаны из газпрома
        ,а ашотик ручная собачка что тут говорить спартаку надо попросить разьяснение
        в УЕФА есть же рекомендации по трактовке игры рукой , почему у ларссона рука
        а у волейболиста цалагова не рука
        Насмешник
        Насмешник
        15 декабря в 18:07
        Судья ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота „Урала“ на 28-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Урала“ Павел Погребняк совершает очевидную задержку соперника в момент, когда мяч находится в игре. Данное действие направлено на остановку продвижения соперника в перспективную позицию и должно быть наказано одиннадцатиметровым ударом.
        Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1220812/suhoy-aleksey

        Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Сочи» Ибрагим Цаллагов инициировал нормальный игровой контакт с футболистом «Спартака» Самюэлем Жиго. Игрок атакущей команды при этом совершил падение по собственной инициативе, когда, почувствовав сопротивление в верхней части туловища со стороны игрока «Сочи» Ибрагима Цаллагова, он поджал ноги и прекратил бежать в направлении мяча.
        Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1220796/sochi-spartak

        Можете писать новую статью про судейство, но теперь не про тех, кто в поле, а про тех, кто ЭСК.
        Red blu
        Red blu
        15 декабря в 17:50
        После матча Зенит- Спартак,ЭСК РФС: «Судья правильно не назначил 2 пенальти в пользу „Спартака“»
        тумба-юмба
        тумба-юмба
        15 декабря в 17:45
          Байкал-38
          Байкал-38
          15 декабря в 17:40
          Шалабол (Федун) в этот раз будет кричать о снятии или нет? Или он уже приберёг это после матча с Зенитом?
          Да и хорошо, что заседание по Тедеске перенесли и он будет на бровке в завтрашнем матче. Очень мне нравиться как нервничает румынская немчура. Даже Луи де Фюнес не смог бы так сыграть.
          Риелтор с берегов Невы
          Риелтор с берегов Невы
          15 декабря в 17:38
            альсато
            альсато
            15 декабря в 17:37
            Рука-это часть тела!)))))...давайте ставить пендали ,если мяч попадает в пятую точку (в штрафной) и изменяет направления!))))....совсем с ума посходили!...ЧУМАЧЕДЧИЕ!
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse
            15 декабря в 17:34, ред.
            Быстрей бы уж Федун построил команду которая сможет набирать очки без скандалов.....
            Без причитаний про неназначенные пенальти и неудалённых соперников........

            Понятно если один раз споткнуться о камень.....
            Но если 17 раз...из 18-ти - то дело уже не в камне.....))))
            Борг
            Борг
            15 декабря в 17:23, ред.
            Странно как то всё это, как Спартак играет с кем нибудь из газпромовцев, если судья косячит, то исключительно в пользу последних. Тут можно вспоминать и кубковый полуфинал и две из трёх последних ( не считая ничьи), где решающими решениями по ВАРу, были решения, исключительно в пользу зенита ,повлиявшими на результат, тут можно вспомнить и первую игру в этом чемпионате, между Спартаком и Сочи и каким образом сочинцам удалось "отыграться". Ну по теории случайности, арбитры должны ошибаться же в обе стороны, а тут? Мне что, одному сейчас кажется, что это ни какая не случайность, а самая настоящая, устойчивая закономерность?
            Аксинья
            Аксинья
            15 декабря в 17:16
            Судья правильно не назначил пенальти, поскольку Цаллагов игрок Сочи и бывший игрок Зенита))
            старина
            старина
            15 декабря в 17:01, ред.
              cska vperiod
              cska vperiod
              15 декабря в 16:53
              АХАХАХ! ЗА-ГО-ВОР!!!
              tigrok
              tigrok ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
              15 декабря в 16:42
              Карасёв уже чешет репу после матча Ахмат - Зенит. Если он будет в матче Зенит - Спартак трактовать спорные моменты в пользу Спартака, то его ждет участь Безбородова. Так что чеши не чеши, а Карася для этого и поставили, чтобы он мог исправиться перед Зенитом.
              JackNorz
              JackNorz
              15 декабря в 16:33
              Т.е. можно руками в штрафной отбивать? Какие то новые правила вышли?
              vm777
              vm777 ответ LOpp (раскрыть)
              15 декабря в 16:32
              Это фотошоп. Вся страна видела, что там Новосельцев головой сыграл.
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