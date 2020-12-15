ЭСК РФС: «Судья правильно не назначил 2 пенальти в пользу „Спартака“»

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии, на котором было рассмотрено обращение «Спартака» по качеству судейства в гостевом матче 18-го тура РПЛ против «Сочи».
Решения комиссии:
1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» на 45-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч попадает в тело футболиста «Сочи» Ибрагима Цаллагова, правая рука которого находится в естественном положении и не делает тело неестественно больше. Неакцентированный возможный контакт руки и мяча в продолжении эпизода не является основанием для назначения 11-метрового удара.
2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» на 54-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Сочи» Ибрагим Цаллагов инициировал нормальный игровой контакт с футболистом «Спартака» Самюэлем Жиго. Игрок атакущей команды при этом совершил падение по собственной инициативе, когда, почувствовав сопротивление в верхней части туловища со стороны игрока «Сочи» Ибрагима Цаллагова, он поджал ноги и прекратил бежать в направлении мяча.
3. Судья правильно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) футболисту «Спартака» Наилю Умярову на 81-й минуте матча.
Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок «Спартака» использует направленную в область шеи и лица соперника руку для блокирования его дальнейшего продвижения.
,а ашотик ручная собачка что тут говорить спартаку надо попросить разьяснение
в УЕФА есть же рекомендации по трактовке игры рукой , почему у ларссона рука
а у волейболиста цалагова не рука
,а ашотик ручная собачка что тут говорить спартаку надо попросить разьяснение
в УЕФА есть же рекомендации по трактовке игры рукой , почему у ларссона рука
а у волейболиста цалагова не рука
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1220812/suhoy-aleksey
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Сочи» Ибрагим Цаллагов инициировал нормальный игровой контакт с футболистом «Спартака» Самюэлем Жиго. Игрок атакущей команды при этом совершил падение по собственной инициативе, когда, почувствовав сопротивление в верхней части туловища со стороны игрока «Сочи» Ибрагима Цаллагова, он поджал ноги и прекратил бежать в направлении мяча.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1220796/sochi-spartak
Можете писать новую статью про судейство, но теперь не про тех, кто в поле, а про тех, кто ЭСК.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1220812/suhoy-aleksey
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Сочи» Ибрагим Цаллагов инициировал нормальный игровой контакт с футболистом «Спартака» Самюэлем Жиго. Игрок атакущей команды при этом совершил падение по собственной инициативе, когда, почувствовав сопротивление в верхней части туловища со стороны игрока «Сочи» Ибрагима Цаллагова, он поджал ноги и прекратил бежать в направлении мяча.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1220796/sochi-spartak
Можете писать новую статью про судейство, но теперь не про тех, кто в поле, а про тех, кто ЭСК.
Да и хорошо, что заседание по Тедеске перенесли и он будет на бровке в завтрашнем матче. Очень мне нравиться как нервничает румынская немчура. Даже Луи де Фюнес не смог бы так сыграть.
https://youtu.be/qSquHjuNYCA
Да и хорошо, что заседание по Тедеске перенесли и он будет на бровке в завтрашнем матче. Очень мне нравиться как нервничает румынская немчура. Даже Луи де Фюнес не смог бы так сыграть.
Не дать спартаку стать чемпионом? Так он и так с такой игрой не станет. Унизить? Кого? И что за жалкие ничтожные личности заговорщики с такой глупой целью. В их рядах КДК, оправдавший арбитров, сами арбитры, Газпром, очевидно весь, руководство РФС, Зенит и все жители питерских болот. Короче огромное количество народа. Всплывают всё новые фамилии. Вот недавно тренер Спартака прямо указал на тренера сочинских вратарей. Очевидно это значимая фигура в стане заговорщиков. Ведь не может такая великая, народная команда проиграть по игре, только козни заговорщиков.
Ещё с Зенитом игра не началась, а уже всё ясно, заговорщики снова готовят подлый удар по святому ромбику в сердцах болельщиков единственной народной.
Не дать спартаку стать чемпионом? Так он и так с такой игрой не станет. Унизить? Кого? И что за жалкие ничтожные личности заговорщики с такой глупой целью. В их рядах КДК, оправдавший арбитров, сами арбитры, Газпром, очевидно весь, руководство РФС, Зенит и все жители питерских болот. Короче огромное количество народа. Всплывают всё новые фамилии. Вот недавно тренер Спартака прямо указал на тренера сочинских вратарей. Очевидно это значимая фигура в стане заговорщиков. Ведь не может такая великая, народная команда проиграть по игре, только козни заговорщиков.
Ещё с Зенитом игра не началась, а уже всё ясно, заговорщики снова готовят подлый удар по святому ромбику в сердцах болельщиков единственной народной.
Без причитаний про неназначенные пенальти и неудалённых соперников........
Понятно если один раз споткнуться о камень.....
Но если 17 раз...из 18-ти - то дело уже не в камне.....))))
Без причитаний про неназначенные пенальти и неудалённых соперников........
Понятно если один раз споткнуться о камень.....
Но если 17 раз...из 18-ти - то дело уже не в камне.....))))