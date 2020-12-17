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В РФС прокомментировали решение CAS об отстранении России от соревнований

вчера, 19:50

В службе коммуникаций РФС прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Сегодня, 17 декабря, организация поддержала вердикт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта. Российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом.

Мы пока не получили полного текста решения CAS. Проведём дополнительные консультации с ФИФА и УЕФА для того, чтобы оценить его влияние на выступление наших сборных и проведение в России международных турниров.

Ранее на эту тему высказался почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

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112910415
112910415
сегодня в 10:47
могло быть хуже
edubokom
edubokom ответ kolpankolpan (раскрыть)
сегодня в 06:31
Спортсменам для начала нужно нормально выступать у себя на родине. И безусловный игнор всех соревнований без флага
Alexnvr
Alexnvr ответ kolpankolpan (раскрыть)
вчера в 22:56
В таком случае будут и дальше вытирать ноги об наш спорт и страну. Представь, тебя позвали в гости и сказали - Мы тут реальными пацанами собрались гульнуть, все будем в нормальных костюмах и прочее, ты тоже приходи, но оденься как бомж и можешь даже не мыться мы тебе потом с барского стола что-нибудь кинем. Ты пойдёшь в такие гости? А Родина и флаг у меня есть. Я 3 года порядок на юге наводил. И никогда не позволял себя унижать. А без атрибутов страны соревноваться это не унижение?
Alexnvr
Alexnvr ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:29
Зачем отгораживаться? Просто когда на тебя начинают гадить, то есть все условия дать в грызло. В данном случае проигнорировать эти мероприятия.
kolpankolpan
kolpankolpan ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 22:26
Вот и не надо слов.Оставь их себе. Спортсменам надо выступать, это их жизнь. А Родины без флага нет у тебя, у нормальных людей она есть Всегда.
juvenale
juvenale ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 22:18
согласен брат,Соловьев и Скобеева нам каждый день правду говорят,пусть будут счастливы
St David
St David
вчера в 21:44
Как котенка приучают к песку: в мире - нельзя, в Европе - можно, не гадь где попало.
Сп62
Сп62 ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 21:29
А лучше, как Корея, отгородиться от всех и сказать, что мы в своём домике. Но вот только бабло за кордон будет трудно вывозить.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 21:03
Просто на ОИ в Корее надо было не ехать. А так - прогнулись, значит можно и дальше нагибать. Если наши поедут куда-то без родины и флага, то у меня слов не останется даже матерных. И перестать содержать эти вады-шмады.
VAN ARM
VAN ARM ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 21:03
так есть и было всегда))) ни что не меняется))
juvenale
juvenale ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 20:51
на весь мир кругом враги.....
STVA 1
STVA 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 20:48
Давно пора!Не хрен платить ни в Вада никуда!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:41
а не пора ли публично класть на кас и вадо вместе взятые)))))))))
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:39
Муток цыган позорный всё сходит ему с рук.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:18
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 20:10
    Мутко положил наш спорт на колени а сейчас ворует в другой отрасли будто ничего не происходит.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 20:09
    Беспомощные, ни чести ни совести, позор нашим чиновникам.
    beefs
    beefs
    вчера в 20:02
    а что же наши, есть альтернатива???...
    drug01
    drug01
    вчера в 20:00
    Все остаётся по прежнему
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 19:58
    Да ничего не изменить, америкосы стараются.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 19:58
    Вообще беспредел!
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