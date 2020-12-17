В РФС прокомментировали решение CAS об отстранении России от соревнований

В службе коммуникаций РФС прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Сегодня, 17 декабря, организация поддержала вердикт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта. Российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом.
Мы пока не получили полного текста решения CAS. Проведём дополнительные консультации с ФИФА и УЕФА для того, чтобы оценить его влияние на выступление наших сборных и проведение в России международных турниров.
Ранее на эту тему высказался почетный президент РФС Вячеслав Колосков.