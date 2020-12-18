Ганчаренко: «Конкуренция пошла на пользу Чалову»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал игру форварда в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). Чалов забил все три гола «армейцев» в этой встрече.

Феде всегда нужен пример перед глазами. Пример Шкурина и его открываний, может быть, его смотивировал. Шкурин очень много и правильно открывался, и Федя в матче с «Ростовом» то же самое делал. В какой-то мере конкуренция пошла на пользу, и мы говорили о том, что лучше находиться на грани офсайда, чем открываться все время назад, что делал Федя.