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Ганчаренко: «Конкуренция пошла на пользу Чалову»

вчера, 11:47
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал игру форварда Фёдора Чалова в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). Чалов забил все три гола «армейцев» в этой встрече.

Феде всегда нужен пример перед глазами. Пример Шкурина и его открываний, может быть, его смотивировал. Шкурин очень много и правильно открывался, и Федя в матче с «Ростовом» то же самое делал. В какой-то мере конкуренция пошла на пользу, и мы говорили о том, что лучше находиться на грани офсайда, чем открываться все время назад, что делал Федя.

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Все комментарии
КАМЮ
КАМЮ
вчера в 17:41
Да не конкуренция!
Наконец-то ты его освободил от розыгрыша мяча и подъигрыша другим и отправил в штрафную забивать - та роль, кем он и был два года назад.
Это игрок штрафной.
А так, он вынужден был кружиться вокруг штрафной, разыгрывая стеночки. И те голевые моменты, которые появлялись, он потеряв уверенность, успешно запарывал.
112910415
112910415
вчера в 15:50
не сглазить бы !
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 14:11, ред.
что за манера людей, обесценивать. Федя не забивал, кричали федя дно нужно продать, такие моменты порит в упор в пустые забить не может. Тут забил 3 шт, сразу говорят тут и я бы забил в путы ворота, раз в год и палка стреляет. Все просто рады за Федю, что у него все таеи получилось, прервать сухую серию, аж хет-триком. Один гол случайность, но 3 гола, уже обыденность.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:36, ред.
Чалов в последней игре года сделал жентльменский хет-трик ( гол правой, левой и головой).
Редкий случай , первый в этом сезоне. Ждём повторения в новом году))).
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:30
всё дикий трёп!! потом будет не успел набрать форму и прочие отговорки! вчера ему просто везло и не стоит строить планов на него пока не покажет стабильности в игре хотя бы в течении года!
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:01
Федя Чалов своим хет- триком передал пламенный привет Черчесову. 😄
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:55
Один матч не показатель.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:47
Так и есть!Теперь будут оды петь))
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:46
Федя сделал просто хорошую свою работу!А работа напа забивать голы!Посмотрим что будет после перерыва!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 12:42
Вчера Федя действительно был хорош, хотя пару моментов все равно по старой привычке запорол. Второй гол в пустые ворота можно не считать в большую заслугу, но первый и третий он исполнил здорово. И насчет Шкурина правильно. Шкурин может и не дриблер и не стайер, и не панчер, но правильно открываться и играть на линии офсайда умеет отлично. А для той игры, которую пытается ставить Гончаренко это очень важно. Чалов же все время раньше принимал мяч спиной к воротам соперника и отпасовывал назад.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ kolpankolpan (раскрыть)
вчера в 12:40, ред.
Хаджикадунич редкостное НУЛИЩЕ, да и Песьяков видно удачно свой день рождения провёл
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:37
На 3 игры забил,терь можно месяц балду гонять!
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 12:28, ред.
Первый мяч ему в заслугу-и все. Остальные два как подарок .Второй так вообще ---нулевой замыкатель. Защита Ростова ужасна , особенно в центре и с правого края. Полный провал.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:26
В год раз повезло теперь все делают умозаключения.
Kaguzuti
Kaguzuti
вчера в 12:20, ред.
В Ювентусе в ауте, кусают локти, что не приобрели такого гения поля.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:18
Это всегда подвигает себя проявить от матча к матчу..
Женя Алимаскин
Женя Алимаскин
вчера в 12:17
Можно сказать что ростов подарил голы чалову так в защите в Европе не играют пусть порадует сч малеха думаю до конца чемпионата ещё два забьёт это уровень его
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ FROBI (раскрыть)
вчера в 12:16
Флюгер. Сейчас пару раз где-нибудь влипнет и опять начнёт паковать чемоданы
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:16
"Запоминается только последний матч" это Ш̶т̶и̶р̶л̶и̶ц̶ Ганчаренко вывел для себя, словно математическое доказательство.
beefs
beefs
вчера в 11:59
конкуренция всегда на пользу, если она честная...
Великолепный
Великолепный
вчера в 11:59
Значит так и дальше надо продолжать.
FROBI
FROBI
вчера в 11:58
Делать выводы по одному матчу "на пользу"... да еще с огромными косяками Ростова. Воистину физрук.
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