Крал: «Горжусь тем, что играю за „Спартак“»

Полузащитник «Спартака» на своей странице в инстаграме подвел итоги первой половины текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

Это был долгий и тяжелый год для всех нас. Очень много правил, изменений, неудобств и запретов.

Самое главное для нас как игроков — это то, что мы всегда чувствуем поддержку наших замечательных болельщиков – в домашних матчах, играх на выезде или в повседневной жизни. Так много положительных эмоций от вас, и я горжусь тем, что нахожусь здесь!

А теперь отдохнём, зарядимся и будем готовиться ко второй половине сезона! Мы должны достичь нашей цели вместе!