ГлавнаяНовости

Крал: «Горжусь тем, что играю за „Спартак“»

вчера, 17:31

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал на своей странице в инстаграме подвел итоги первой половины текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

Это был долгий и тяжелый год для всех нас. Очень много правил, изменений, неудобств и запретов.

Самое главное для нас как игроков — это то, что мы всегда чувствуем поддержку наших замечательных болельщиков – в домашних матчах, играх на выезде или в повседневной жизни. Так много положительных эмоций от вас, и я горжусь тем, что нахожусь здесь!

А теперь отдохнём, зарядимся и будем готовиться ко второй половине сезона! Мы должны достичь нашей цели вместе!

Не так давно агент Крала сообщал, что игроком интересуются в АПЛ.

Все новости
Генич: «„Локомотив“ может исправить положение»
Сегодня, 10:16 Комментарии8
Генич — о Семаке: «В Лиге чемпионов „Зениту“ нужен другой специалист»
Сегодня, 10:00 Комментарии24
Генич: «Для „Спартака“ результаты не имеют принципиального значения»
Сегодня, 09:53 Комментарии13
Кулаков оценил выступления «Урала» в этом году на тройку
Сегодня, 09:28 Комментарии2
Дивеев: «По игре ЦСКА точно не провалился в Лиге Европы. Просто нефарт»
Сегодня, 01:33 Комментарии17
Онугха: «„Тамбов“ хочет остаться в РПЛ. Надо доигрывать сезон до конца»
Вчера, 23:50 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:15
Крал, краду и буду красть за Спартак.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:03
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 19:32
    А Табуреткин как горд!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 19:28
    Дежурные слова!Где платят теми и горд!И это также скажут и про коняшек и особенно про "лучший" клуб восточной европы! А на поверку дежурные слова)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 18:54
    Верить надо Грушевскому , он за правильную команду болеет.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    вчера в 18:33
    А где стандартная фраза:-"Я счастлив в Спартаке"?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 18:29
    А хорошо бы он еще рассказал о причине гордости. Без этого все неубедительно, по штампу. Например, Кафельников , выдающийся спортсмен, спартаковец, сказал, что он стыдится тем, что болеет за эту команду. Кому верить?
    Parma1972
    Parma1972
    вчера в 18:24
    Гордость и равнодушие похожи...
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    вчера в 17:37
    Просто больше никуда не берут.
    Loko57
    Loko57
    вчера в 17:35
    Главное что б потом грязью не поливал
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 17:34
    Ладно , гордись - это можно.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100