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Лантратов: «Спокойно отношусь к интересу со стороны „Локомотива“»

вчера, 16:27
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Вратарь «Химок» Илья Лантратов поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:2).

Кажется, это первая наша волевая победа в сезоне. И эмоции просто непередаваемые. Нам очень хотелось победить и уйти в отпуск с хорошим настроением – это было важно.

«Локомотив» — клуб для меня не чужой [Лантратов выступал за «Локо»]. Но на этом я не зацикливался, было просто важно набрать очки.

Интерес ко мне со стороны «Локомотива»? Да, мне друзья скинули эти новости, но это же не я написал. Поэтому спокойно относился. Делал свою работу, как и всегда.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 09:23
Химки на подъёме. Стой, Илья, в рамке ровно.)
112910415
112910415
вчера в 16:39
интересный был бы вариант
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:28
А чего волноваться?
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