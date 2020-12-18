Лантратов: «Спокойно отношусь к интересу со стороны „Локомотива“»

Вратарь «Химок» поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:2).

Кажется, это первая наша волевая победа в сезоне. И эмоции просто непередаваемые. Нам очень хотелось победить и уйти в отпуск с хорошим настроением – это было важно.

«Локомотив» — клуб для меня не чужой [Лантратов выступал за «Локо»]. Но на этом я не зацикливался, было просто важно набрать очки.

Интерес ко мне со стороны «Локомотива»? Да, мне друзья скинули эти новости, но это же не я написал. Поэтому спокойно относился. Делал свою работу, как и всегда.