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Адвокат Данченкова: «Сегодня Широков бьёт судью, завтра ударит милиционера»

вчера, 17:23

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, поделился мнением по делу о нападении экс-футболиста сборной России Романа Широкова на его подзащитного.

Широков отказался давать показания и отвечать на вопросы защитников Никиты Данченкова. Были оглашены показания Широкова на следствии. Вводит суд в заблуждение, заявляет, что Никите он не угрожал. Ссылался на то, что ему не понравилось судейство в матче «Спартак» — «Сочи», который был накануне инцидента.

Мы заявили ходатайство о назначении судебно-психиатрической экспертизы, потому что считаем избиение арбитра при исполнении обязанностей фактом неадекватности футболиста. Подготовили заверенный нотариусом документ, который подтверждает его неадекватное поведение в других ситуациях: драки, неприличные жесты болельщикам.

Думаю, суд откажет в проведении экспертизы. Склоняемся к тому, что дело было неправильно квалифицировано, и нам уже два месяца не дают ответа на наш запрос по переквалификации.

Широков боится сказать лишнего, неуверен в себе. Были оглашены характеристики с места прописки, где он не бывает. Было зачитано письмо депутата Милонова, где он характеризует Широкова, как милого и доброго человека, который содержит семью. Я по пальцам пересчитал семью: получилось двое детей, нерасписанная жена, родители Широкова и родители жены — семь человек.

Поставили вопрос о психологической помощи Широкову, ибо он сам сказал, что был в ослеплении. Сегодня бьёт судью, завтра ударит милиционера и будет ссылаться на такое же. Майор Евсюков, который расстрелял магазин, тоже не стоял на психучёте.

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Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 06:42
Милиционеров нынче нету адвокат
протон1
протон1
вчера в 23:01
я даже не знаю что сказать. если он ударит полицая то зачет. раньше были в сср милиция. теперь таких умных обр. нету. раньше милиция была с обр вышсим. сейчас все полицаи спту .
4RT
4RT
вчера в 21:34
А после завтра депутатом станет
Блоссия
Блоссия
вчера в 20:09
Наличие такого адвоката у стороны потерпевшего плохо характеризует пострадавшего арбитра.
А наличие такого ходатая как Милонов у Широкова - еще хуже.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 19:15
"Сегодня он играет джаз, а завтра - Родину продаст"
user667787
user667787
вчера в 19:06
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 18:45
    А послезавтра Родину продаст!
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 18:42
    Надзирателя пусть бьет... или вертухая, если дотянется
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 18:26
    Вот завтра пусть и сядет, когда ударит милиционера.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 18:25
    Достаточно очевидно наличие психического нездоровья не только у Широкова, но и у его коллег Кокорина, Мамаева, Гулиева и пр. В данном случае это должно являться отягощающим обстоятельством, без вариантов.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 18:08
    Широков вполне себе внемяемое высокомерное хамло...
    particular
    particular
    вчера в 18:04
    Мне после стакана удаётся быстро перейти от ослепления к оцепенению... В этом состоянии я не опасен и безвреден... А Широкова - на правилово...
    beefs
    beefs
    вчера в 17:47
    его лечить нужно в местах не столь отдаленных, через пол годика полегчает...
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 17:44
    Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 17:43
    Нужно было сказать "Завтра ударит Путина", чтобы судья ужаснулся и впаял ему пожизненное сразу же)
    VERSTECK
    VERSTECK
    вчера в 17:43
    будет ему респект
    112910415
    112910415
    вчера в 17:40
    главное, чтоб Родину не продал !...
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 17:39
    Кажется судебное заседание похоже на фарс.
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    вчера в 17:38
    Бить вообще никого нельзя, а отвечать за это нужно всем.
    David Young
    David Young
    вчера в 17:29
    Нельзя исключать наличие серьёзных психических проблем у Широкова, но стоит помнить, что 16изм может присутствовать, и отвратительные действия могут совершаться и без каких-либо психических заболеваний и проблем, а люди с такими проблемами, в свою очередь, далеко не всегда являются теми, кто готовы совершать и совершают насильственные действия. Не исключено и то, что сторона Широкова как раз может использовать его психическое здоровье в свою пользу. Как бы там ни было, желаю максимально суровое из возможных наказаний Широкову. Он не заслуживает легко отделаться.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 17:24
    И его вылечат и всех вылечат!
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