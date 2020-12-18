Уткин: «Я бы и Тедеско, и Ганчаренко сравнил с большим ребёнком»

Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о наставнике «Спартака» и его коллеге из ЦСКА .

Одним из самых обсуждаемых моих тезисов когда-то была моя фраза, что Тедеско всяко лучше Ганчаренко. Тут же посыпались вопросы – а чем же, собственно говоря, лучше? Я сейчас могу точно вам ответить, чем лучше. Тедеско правильнее пишет свою фамилию на русском языке.

А ещё, как ни странно, они похожи. Я бы и того, и другого сравнил с большим ребёнком. Почему Тедеско – наверное, понятно. Просто они разные дети, понимаете. Вот Гончаренко – это большой ребёнок, который, как только у него получается что-то не так, начинает быковать. Это довольно утомительно для окружающих, но для ребёнка это понятно, это тоже проявление непосредственности. А Тедеско – он вот такой ранимый, вспыльчивый.