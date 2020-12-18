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Уткин: «Я бы и Тедеско, и Ганчаренко сравнил с большим ребёнком»

вчера, 17:04

Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о наставнике «Спартака» Доменико Тедеско и его коллеге из ЦСКА Викторе Ганчаренко.

Одним из самых обсуждаемых моих тезисов когда-то была моя фраза, что Тедеско всяко лучше Ганчаренко. Тут же посыпались вопросы – а чем же, собственно говоря, лучше? Я сейчас могу точно вам ответить, чем лучше. Тедеско правильнее пишет свою фамилию на русском языке.

А ещё, как ни странно, они похожи. Я бы и того, и другого сравнил с большим ребёнком. Почему Тедеско – наверное, понятно. Просто они разные дети, понимаете. Вот Гончаренко – это большой ребёнок, который, как только у него получается что-то не так, начинает быковать. Это довольно утомительно для окружающих, но для ребёнка это понятно, это тоже проявление непосредственности. А Тедеско – он вот такой ранимый, вспыльчивый.

Недавно Уткин заявил, что Игоря Акинфеева можно вернуть в сборную России.

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мангo
мангo
вчера в 21:01
Красава Уткин все четко разложил про отмазкина

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
вчера в 20:43
Ты кого имеешь в виду, какого Васю?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ Я на стреме (раскрыть)
вчера в 20:20
а кому можно расуждать о детях , поделись .наверно ивоему Ранальде ?))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:19
А ты что сразу взрослым родился ?))
dzvinka
dzvinka
вчера в 19:32
а Утка - это просто кусок жирной утки))) ахахаха
Futurista
Futurista
вчера в 18:00
Тедеско ...европейская открытость и наивность...
Ганчаренко..."картофельная" простота...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:54
А Василий тоже похож на большого, буквально большого ребенка, обожающего поумничать. А в жизни как в анекдоте, "когда я вырос, я понял, что взрослых не существует".
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:51
Хоть сравнивай, хоть не сравнивай, но ты Вася крупнее их обоих вместе взятых...хотя ты и помладше ребетенок будешь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:50
А я сравнил бы Уткина,с жирным селезнем!
particular
particular
вчера в 17:49
Раньше Вася жёг, а нынче только поджигает... Возраст и вес не прибавили огня...
112910415
112910415
вчера в 17:34
ну, можно и так сказать
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:27
Артист разговорного жанра
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:27
Забавно, когда бездетный мужик со значительным избыточным весом начинает рассуждать о детях. Это наводит на некие мысли.
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 17:13, ред.
взрослый мужик под центнер, а "детей" обсуждает
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:13
Васёк в своём репертуаре))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:07
Снова вонь от утятины.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:06
Уткин мелет как всегда...
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