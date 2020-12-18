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«Мог забить ещё». Чалов — о своём хет-трике в ворота «Ростова»

вчера, 18:35
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал свой хет-трик в ворота «Ростова» (3:1) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мог забить ещё. Большое спасибо, хотели порадовать всех своих. Надеюсь, у нас это получилось. Уходим в отпуск в хорошем настроении.

Красивый первый гол? Играл по моменту. Наигранная ли комбинация в голе после аута? Да. Получилось суперидеально для меня, оставалось только закатить мяч в ворота.

Не обидно ли, что поймал кураж и наступила зимняя пауза? На самом деле все ребята подустали, нужно отдохнуть и со свежей головой уже заходить в весеннюю часть.

Помню ли, кому забивал последний гол? «Ростову» и забивал, не знаю, совпадение или нет.

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Все комментарии
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
вчера в 23:41
Герой,мог он забивать! В ЛЕ надо было забивать. РОСТОВУ это тоже касается. Мы играем на результат или ДЕНЬГИ ДЕЛАЕМ ?
4RT
4RT
вчера в 21:29
Раз в год и Чалов забивает 😁
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:58, ред.
" Все ребята подустали, надо отдохнуть ". От чего устали - то... ? Вам всем в среднем 25 лет, должны пахать, как лошади, а они, видите ли, устали. Да и вы, Федя, по-моему, некоторые матчи отдыхали, выходя на замену. Вот потому и пролетели в ЛЕ, что играете, как хотите, а не как должны и обязаны. Вас бы в английский чемпионат. Как слышу от кого - то подобный бред, противно за вас становится.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:52
И так норму перевыполнил.
Великолепный
Великолепный
вчера в 19:51
А ведь мог и покер сделать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:42
Мог но не смог.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:41
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 19:25
    Давай и во второй части чемпионата отгружай хотя бы дубли)))
    Хорошего отдыха и новых сил.
    drug01
    drug01
    вчера в 19:14
    Успел заскочить в последний вагон.... Иначе могло бы быть хуже
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:13
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    вчера в 19:00
    Норму за год выполнил.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 18:51
    Теперь будет засуха до следующего НГ!
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 18:46
    Ну всё Чалова понесло! Опять звездняк поймал, жизнь ничему не учит...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 18:37
    Фёдор....не сглась самого себя....посмотрим на тебя после зимней паузы...
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