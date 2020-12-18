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«Не думаю, что это соответствует делу». Широков о сумме компенсации арбитру

вчера, 17:52

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о сумме компенсации, которую требует сторона потерпевшего арбитра Никиты Данченкова.

Компенсация в 500 тысяч? Не думаю, что это соответствует делу. Но суд решит. Я же не отказываюсь понести финансовые обязательства в доказуемых пределах. Я просто попросил огласить все ранее озвученные показания. Мне кажется, вам самим это всё надоело. Вас ещё минимум раз заставят тут померзнуть. Настроение у меня хорошее. У нас сейчас третий период.

Ранее о ходе судебного дела высказался адвокат Данченкова.

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Все комментарии
морозз
морозз
вчера в 22:53
Ногами бить человека ума хватило а как компенсировать деньгами так заныл!
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 21:39
До чего отвратительный это "человек "..
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:54
поражает насколько нагл и глуп этот человек.
Блоссия
Блоссия
вчера в 20:05
Итоговая сумма (если это моральный ущерб, а не подтвержденные расходы на лечение) будет меньше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
вчера в 19:57
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 19:43
    Не жмись Рома, выплати эти несчастные полмиллиона а то ведь могут и посадить реально.
    kella
    kella
    вчера в 19:19
    Какие 500 тысяч, - там моральный ущерб на миллионы тянет!
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 19:06
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 18:55
      Широков судя по настроению определился по дальнейшим действиям - лучше забашлять судьям, чем потерпевшему. Подождем итог и проверим версию.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 18:48
      Широков,избей меня за 500 тыщ,я согласен!🤣😜🤫
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 18:41
      В крайнем случае этим и отделается.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      вчера в 18:32
      Если быть объективным, то это не такая большая сумма. Ты, быдло, такие деньги получал за пинание мяча в рамках 1-й недели максимум. А тут жмотишь отдать такую сумму тому, кого избил. На зоне видно хочешь оказаться?
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 18:26
      Главное, что у этой твари "настроение хорошее" Значит дело суда испортить его.
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 18:24
      Не хрен пакши распускать!
      Cat01
      Cat01
      вчера в 18:04
      Надо учить рублём!!!
      Futurista
      Futurista
      вчера в 18:04
      Широков: 500 тысяч? Моя борзота бесценна...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 17:56
      Да хватит у него денег...
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