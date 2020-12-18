«Не думаю, что это соответствует делу». Широков о сумме компенсации арбитру

Бывший игрок сборной России поделился мнением о сумме компенсации, которую требует сторона потерпевшего арбитра Никиты Данченкова.

Компенсация в 500 тысяч? Не думаю, что это соответствует делу. Но суд решит. Я же не отказываюсь понести финансовые обязательства в доказуемых пределах. Я просто попросил огласить все ранее озвученные показания. Мне кажется, вам самим это всё надоело. Вас ещё минимум раз заставят тут померзнуть. Настроение у меня хорошее. У нас сейчас третий период.