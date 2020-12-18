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Онугха: «„Тамбов“ хочет остаться в РПЛ. Надо доигрывать сезон до конца»

вчера, 23:50
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Нападающий «Тамбова» Герман Онугха после ничьей с «Уралом» (1:1) в матче 19-го тура РПЛ рассказал о задачах на вторую часть сезона.

Мы должны были побеждать, создали больше моментов. Это был наш матч, сто процентов. Были выходы один на один в конце, а я что-то начал придумывать, «черпаки» какие-то. Хотим остаться в Премьер-Лиге, надо доигрывать сезон до конца. У нас одна задача.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:29
Очки надо набирать - то получится
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 03:23
Сплошные мучения у команды.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:46
Этот клуб нужно закрыть.
Он только жрет бюджетные деньги с небюджетным аппетитом.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:58
Остаться в высшей лиге конечно хорошо, но в данной ситуации важнее хотя бы просто остаться...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:50
Для чего и для кого оставаться.
Кочегар 68
Кочегар 68
сегодня в 00:47
Не всем везет с нефтегазобюджеткорпорациями и подаренными стадионами , БОРИТЕСЬ !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:28
Остаться ??? Зачем??? Опять самим мучиться и болельщиков мучить???
ФНЛ - ваше спасение ....и то - не факт.
beefs
beefs
сегодня в 00:15
не переживай, останетесь только в фнл...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:57
Хотеть и остаться резные вещи
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