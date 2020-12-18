Онугха: «„Тамбов“ хочет остаться в РПЛ. Надо доигрывать сезон до конца»

Нападающий «Тамбова» Герман Онугха после ничьей с «Уралом» (1:1) в матче 19-го тура РПЛ рассказал о задачах на вторую часть сезона.
Мы должны были побеждать, создали больше моментов. Это был наш матч, сто процентов. Были выходы один на один в конце, а я что-то начал придумывать, «черпаки» какие-то. Хотим остаться в Премьер-Лиге, надо доигрывать сезон до конца. У нас одна задача.
Он только жрет бюджетные деньги с небюджетным аппетитом.
Он только жрет бюджетные деньги с небюджетным аппетитом.
ФНЛ - ваше спасение ....и то - не факт.
ФНЛ - ваше спасение ....и то - не факт.