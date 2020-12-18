Худяков: «Скоро ситуация в „Тамбове“ изменится в положительную сторону»

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вчера, 22:36

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что руководство Тамбовской области вышло на связь с клубом, — в результате финансовая ситуация после встречи может улучшиться.

Сейчас нам нужно решать финансовые вопросы. Руководство области все-таки вышло на связь, что-то в ближайшее время изменится в положительную сторону. К нам приезжал Сергей Прядкин (президент РПЛ ), была общая встреча, где присутствовали он, руководство клуба, все заместители губернаторов, наше министерство спорта. Мы обсуждали проблему, у руководителей был позитивный настрой.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» может переехать в Мордовию и сменить название. Клуб имеет задолженности перед футболистами на 140 млн рублей. В начале декабря ряд игроков «Тамбова» бойкотировал матч против «Спартака» (1:5).