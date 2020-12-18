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Худяков: «Скоро ситуация в „Тамбове“ изменится в положительную сторону»

вчера, 22:36

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что руководство Тамбовской области вышло на связь с клубом, — в результате финансовая ситуация после встречи может улучшиться.

Сейчас нам нужно решать финансовые вопросы. Руководство области все-таки вышло на связь, что-то в ближайшее время изменится в положительную сторону. К нам приезжал Сергей Прядкин (президент РПЛ), была общая встреча, где присутствовали он, руководство клуба, все заместители губернаторов, наше министерство спорта. Мы обсуждали проблему, у руководителей был позитивный настрой.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» может переехать в Мордовию и сменить название. Клуб имеет задолженности перед футболистами на 140 млн рублей. В начале декабря ряд игроков «Тамбова» бойкотировал матч против «Спартака» (1:5).

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 04:32
Хотелось бы верить в позитив
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:27
Позитивный настрой - это хорошо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:58
Путин шоле позвонил?
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:49
Кто нить денег кинет)
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:46
Да кому он нужен этот Тамбов ни кола и не двора.
Faustello
Faustello
вчера в 22:45, ред.
Вот ска!
beefs
beefs
вчера в 22:38
да неужели, ну как же, на следующий год нужно вписать в бюджет расходы на футбол...
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