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Тихонов: «Очень хочется, чтобы Тедеско доработал до конца сезона»

вчера, 23:05

Известный специалист Андрей Тихонов прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско не продлевать контракт с красно-белыми.

Такие ведь ситуации бывали. В своем время Валерий Газзаев еще за полгода сказал, что уходит из ЦСКА. После этого армейцы прибавили и стали чемпионами. Может и слова Тедеско будут иметь такой же эффект, и Доменико по весне поднимет команду наверх. Не знаю того, как на это все в итоге отреагирует руководство красно-белых. Пока молчат.

Не хотел бы оказаться на месте Тедеско в такой ситуации. Но главная причина, по словам тренера, что он хочет быть ближе к своей семье. Возможно, он просто устал, ведь Россия не самая легкая страна. Доменико Тедеско интересен болельщикам, прессе. Очень хочется, чтобы тренер доработал до конца сезона.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 23:38
Он боится за результат лучше сейчас когда на коне!!!!
neukomm
neukomm
вчера в 23:21
Известный специалист. Орнул, конечно, с этой формулировки))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:14
А куда он до весны денется? Весной конец контракта и ауффидерзеен. Сейчас он разрывать не будет, зачем ему деньги терять. Ему просто за месяц надо психику подлечить и в январе начать жить, понимая, что ты в России, а не в толерантной Германии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:08
Всем этого хочется...
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