Тихонов: «Очень хочется, чтобы Тедеско доработал до конца сезона»

Известный специалист прокомментировал решение главного тренера «Спартака» не продлевать контракт с красно-белыми.

Такие ведь ситуации бывали. В своем время Валерий Газзаев еще за полгода сказал, что уходит из ЦСКА . После этого армейцы прибавили и стали чемпионами. Может и слова Тедеско будут иметь такой же эффект, и Доменико по весне поднимет команду наверх. Не знаю того, как на это все в итоге отреагирует руководство красно-белых. Пока молчат.

Не хотел бы оказаться на месте Тедеско в такой ситуации. Но главная причина, по словам тренера, что он хочет быть ближе к своей семье. Возможно, он просто устал, ведь Россия не самая легкая страна. Доменико Тедеско интересен болельщикам, прессе. Очень хочется, чтобы тренер доработал до конца сезона.