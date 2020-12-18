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Тикнизян: «Для меня важно играть за болельщиков, за тренера, за свою семью»

вчера, 21:53
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Защитник ЦСКА Наир Тикнизян прокомментировал победу в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

Однозначно, очень важная для нас победа. Сегодня команда выложилась на все 100%. В первую очередь, победа важна для наших болельщиков. Несмотря на результаты они продолжают приезжать и поддерживать, за это им огромное спасибо. Это всегда мотивирует и придаёт нам силы и уверенности в собственной пользе.

Не всегда выхожу в старте? У нас большая обойма, здоровая конкуренция, поэтому я стараюсь относиться к этому профессионально. Не скажу, что я сегодня как-то особенно готовился. Узнал за 3-4 часа о том, что я выхожу, и начал просто концентрироваться. Когда шли из отеля в автобус, маленький мальчик сказал: «Тикнизян, если ты не сыграешь должным образом, то я перестану за вас болеть». После таких слов я обязан выложиться на 200%.

Ганчаренко отметил Чалова и меня? Когда тренер оценивает игру с положительной стороны, это всегда очень сильно подбадривает. Но когда я выхожу на поле, в первую очередь для меня важно играть за болельщиков, за тренера, за свою семью.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 23:09
Просто представь себе, что ты не очень разбираешься в футболе. Такое возможно? Я например считаю, что Тики вообще один из лучших молодых, не хуже кучаева, а фически покрепче будет. Универсал, может сыграть на многих позициях. Мара нисколько не сильнее, просто у него позиция другая. А в целом у ЦСКА прекрасная молодёжь, лучшая в РПЛ
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:31
Пока не очень понимаю для чего нам Наир, как по мне как и бистрович не уровень
Вроде играет вингера левого, но скорости особой нет, дриблинга тоже, удары так себе, пасы тоже да и голова работает точно не как у Кучаева
berda2003
berda2003
вчера в 22:09
... а был ли мальчик? может белочка?
Gahi
Gahi
вчера в 21:56
Молодец с такими понятиями и будет успех. Удачи
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