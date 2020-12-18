Экс-тренер «Динамо» Новиков: «Буду удивлён, если Ганчаренко уйдёт из ЦСКА»

Бывший главный тренер «Динамо» заявил, что ЦСКА не следует увольнять .

Ганчаренко должен продолжать работу с ЦСКА , у него весьма слаженная команда. Есть ощущение, что у специалиста нет единства в тренерском штабе, я не уверен, что там все хорошо. Надо также учитывать, что у армейцев одна из самых молодых команд в нашем чемпионате, а молодым не свойственна стабильность. Буду удивлен, если Ганчаренко уйдет из ЦСКА . Такое может пойти только на вред команде.