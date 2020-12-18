ГлавнаяНовости

Экс-тренер «Динамо» Новиков: «Буду удивлён, если Ганчаренко уйдёт из ЦСКА»

вчера, 23:17

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что ЦСКА не следует увольнять Виктора Ганчаренко.

Ганчаренко должен продолжать работу с ЦСКА, у него весьма слаженная команда. Есть ощущение, что у специалиста нет единства в тренерском штабе, я не уверен, что там все хорошо. Надо также учитывать, что у армейцев одна из самых молодых команд в нашем чемпионате, а молодым не свойственна стабильность. Буду удивлен, если Ганчаренко уйдет из ЦСКА. Такое может пойти только на вред команде.

Ранее Ганчаренко ответил на вопрос об уходе с поста главного тренера ЦСКА.

Все новости
Массажист Кокорина не полетел с Александром на Мальдивы
Сегодня, 11:28 Комментарии0
Генич: «„Локомотив“ может исправить положение»
Сегодня, 10:16 Комментарии8
Генич — о Семаке: «В Лиге чемпионов „Зениту“ нужен другой специалист»
Сегодня, 10:00 Комментарии24
Генич: «Для „Спартака“ результаты не имеют принципиального значения»
Сегодня, 09:53 Комментарии13
Кулаков оценил выступления «Урала» в этом году на тройку
Сегодня, 09:28 Комментарии2
Дивеев: «По игре ЦСКА точно не провалился в Лиге Европы. Просто нефарт»
Сегодня, 01:33 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 01:47
Скорее доработает до конца сезона.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 01:01, ред.
Видимо Овчинников не хочет быть на вторых ролях. Тогда Овчину на выход, а ВМГ пусть спокойно работает. Должно быть единство, а не подсиживание.
drug01
drug01
сегодня в 00:40
Только была своевременная зарплата игра и победы пойдут
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:33
На сайте ПФК ЦСКА уже есть новость что команду в Кампоамор на сборах будет готовить Ганчаренко.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:07
В этом году не уйдёт,ооотвечаю!!!🤣🤣🤣😝🤪😜😛
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:46
Сам ни когда не уйдёт.
Спрaведливый
Спрaведливый
вчера в 23:39
Будет справедливое увольнение
Cat01
Cat01
вчера в 23:36
Ага уже ждут местечко свободного не дождёмся
Gahi
Gahi
вчера в 23:26
Главное чтобы желание работать было у самого тренера.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100