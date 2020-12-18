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«Хорошего отдыха футболистикам и тренеришкам». Глушаков подвёл итоги года

вчера, 18:45

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков на своей странице в инстаграме подвёл итоги 2020 года.

Ну что, друзья, теперь можно и в санаторий. Завершился самый необычный футбольный год. Трудным и необычным он был, конечно, не только в футболе… Хорошо, что закончили год стильно, позитивно и уверенно. Команда — просто красавцы! Поздравляю всех с победой и огромное спасибо болельщикам за поддержку и эмоции, мы всегда это чувствуем. Надеюсь, что в следующем году будет больше болельщиков на всех стадионах и вообще год будет не таким сумасшедшим.

«Химки» взяли достойный темп, мне очень приятно быть частью этой настоящей команды — команды во всех смыслах этого слова: и на поле, и вне его! Задел неплохой, но впереди много работы — для каждого игрока и для всей команды вместе. Нужно не растерять то, чего добились сейчас своим трудом и потом, и развиваться дальше.

Всем хорошего отдыха — настоящим любителям футбола (отдохните от нас!), а также футболистикам и тренеришкам.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 23:54
Неужели баню уже там построил?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 22:54
Заслужил так сказать, Химки показали класс тренеришке мозырьскому
Сп62
Сп62
вчера в 20:27, ред.
Молодец Денис! Несмотря на все предсказания "знатоков", присутствующих здесь, ты вновь обрёл себя в футболе.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 20:25
что за дичь он несет
Gahi
Gahi
вчера в 20:17
Да ну тебя в баню, игрочишка фраеришка. 
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:57
И тут Дениску понесло.)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:40
Какая же мерзкая эта дениска.
Faustello
Faustello
вчера в 19:26
Эх Дениска, не быть те депутатом!
Cat01
Cat01
вчера в 19:10
Пора идти в баню!
ОВВ74
ОВВ74
вчера в 19:06
Готовый эксперт на Матч ТВ, клоун...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:58
Спартак - Ахмат - Химки .......... Тамбов????
beefs
beefs
вчера в 18:52
вперед, на Канары за ковидом...
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