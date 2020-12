Диого Жота признан лучшим игроком «Ливерпуля» по итогам ноября

Нападающий «Ливерпуля» признан лучшим игроком команды в ноябре.

Лучший футболист прошлого месяца определялся с помощью голосования болельщиков. Также на награду претендовали Мохамед Салах и Эндрю Робертсон.

В ноябре 24-летний португалец провел пять матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми голами.

Fancy owning @DiogoJota18’s Player of the Month trophy? 🏆@StanChart is now auctioning this off for charity in support for #Futuremakers 🙌#scfuturemaking | #StandRed

