Дивеев получил награду лучшему молодому игроку года в РПЛ

Защитник ЦСКА признан лучшим молодым игроком года в РПЛ . Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».

В этом году победителем был признан защитник ЦСКА Игорь Дивеев, который в списке претендентов на премию «Первая пятёрка» опередил восьмерых игроков. Дивеева поставили на первое место 40 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов премьер-лиги, наставников юношеских, молодежной и национальной сборных, представителей РФС , РПЛ , ФНЛ , ПФЛ , ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналистов. Всего он набрал 370 баллов.

Второе место занял полузащитник «Краснодара» (255 баллов), третье – защитник «Динамо» (204 балла).

Дивеев поделился эмоциями после получения награды:

Я очень рад, что удостоился этого приза. Эмоции самые положительные, потому что за меня проголосовало такое количество авторитетных специалистов. Но вместе с этим «Первая пятёрка» для меня — это вызов самому себе, стимул прогрессировать дальше и покорять новые высоты. Большое спасибо тренерам, партнерам и близким, без которых я не получил бы эту награду.