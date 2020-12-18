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Дивеев получил награду лучшему молодому игроку года в РПЛ

вчера, 15:22

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком года в РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».

Сегодня в Москве состоялась церемония награждения лауреата престижной национальной премии, вручаемой Детской футбольной лигой лучшему молодому футболисту РПЛ.

В этом году победителем был признан защитник ЦСКА Игорь Дивеев, который в списке претендентов на премию «Первая пятёрка» опередил восьмерых игроков. Дивеева поставили на первое место 40 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов премьер-лиги, наставников юношеских, молодежной и национальной сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналистов. Всего он набрал 370 баллов.

Второе место занял полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин (255 баллов), третье – защитник «Динамо» Роман Евгеньев (204 балла).

Дивеев поделился эмоциями после получения награды:

Я очень рад, что удостоился этого приза. Эмоции самые положительные, потому что за меня проголосовало такое количество авторитетных специалистов. Но вместе с этим «Первая пятёрка» для меня — это вызов самому себе, стимул прогрессировать дальше и покорять новые высоты. Большое спасибо тренерам, партнерам и близким, без которых я не получил бы эту награду.

Дивеев получил награду лучшему молодому игроку года в РПЛ

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 20:00
Молодец Игорь
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:14
Так и Кутепов и Ещенко тоже не попали, но у них еще все впереди.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:07
У нас как раз Игорь и заслужил.
drug01
drug01
вчера в 15:47
Молодец так продолжай играть!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:43
Жирков даже в тройку не попал)
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:35
Значит лучше ни кого не нашли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:23
Может и по делу...
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