Гол Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси» признан лучшим в истории МЛС

1608268355

сегодня, 08:12

Нападающий «Милана» , ранее выступавший за «Лос-Анджелес Гэлакси», стал автором самого красивого гола в истории МЛС . Об этом сообщает официальный инстаграм лиги.

Шведский форвард дважды поразил ворота «Лос-Анджелеса» в своём дебютном матче за «Гэлакси». На 91-й минуте Ибрагимович отправил мяч в ворота противника с 40 метров, чем принёс победу своей команде (4:3).

Златан выступал за американский клуб с 2018 по 2019 год, забив 53 гола за 58 матчей.

Напомним, что ранее Ибрагимович в 12-й раз был признан лучшим футболистом Швеции.