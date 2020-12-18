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Гол Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси» признан лучшим в истории МЛС

сегодня, 08:12
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, ранее выступавший за «Лос-Анджелес Гэлакси», стал автором самого красивого гола в истории МЛС. Об этом сообщает официальный инстаграм лиги.

Шведский форвард дважды поразил ворота «Лос-Анджелеса» в своём дебютном матче за «Гэлакси». На 91-й минуте Ибрагимович отправил мяч в ворота противника с 40 метров, чем принёс победу своей команде (4:3).

Златан выступал за американский клуб с 2018 по 2019 год, забив 53 гола за 58 матчей.

Напомним, что ранее Ибрагимович в 12-й раз был признан лучшим футболистом Швеции.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 10:57
Не 40 метров а меньше, около 30, в пустые ворота, обычный гол.
Faustello
Faustello
сегодня в 09:38
Если бы не признали, Ибра мог и разрушить Америку!
DEIVID
DEIVID
сегодня в 08:36
Обычный гол для Ибры. Ну, а америкосы пусть восхищаются.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:13
Гол конечно хорошь!
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