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Роналду впервые включил Месси в топ-3 игроков года. Лео тем же не ответил

сегодня, 00:27

17 декабря состоялась церемония вручения наград FIFA The Best, на которой, среди прочего, был объявлен лучший футболист 2020 года. Им стал форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

Позже стало известно, как распределились голоса. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, ставший вторым по итогам голосования, впервые в карьере включил в свою тройку лучших футболистов мира форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Раньше португальский футболист ни разу не выбирал аргентинца ни в голосовании на «Золотой мяч», ни на приз The Best от ФИФА.

Стоит отметить, что Месси, занявший третье место в голосовании, не включил Роналду в топ-3 лучших игроков 2020 года. Капитан «Барселоны» отдал голос за Неймара, Килиана Мбаппе и Роберта Левандовски.

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 11:29
Роналду видать его решил потроллить жалостью)
Мы все видели, что Месси уже не тот и на свой прежний уровень никогда не выйдет
Шатаут
Шатаут
сегодня в 11:09
Петух поменял тактику... Не поможет... В истории останутся другие цифры 6 ЗМ и 6 ЗБ... А еще - гениальность в ногах и в голове у двух аргентинцев... Вот это будут помнить всегда, кто бы что не писал и не говорил... Пока, Рон!!!... Ты в пролете...
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 10:27, ред.
Показушник. Решил проголосовать за него, зная, что не выиграет ни Месси, ни сам Рон, просто захотел выставить себя в красивом свете.
А когда реально шла борьба между ними, Рон никогда не голосовал за Месси.
Baggio R.
Baggio R. ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 09:28
Ты хоть прочитал новость полностью? Когда уже было точно ясно, что Месси не претендует на награду, то только тогда Роналду включил его в тройку (впервые).
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 09:27
Петух не заплакал на церемонии. ...?Саму церемонию не видел. ...
DEIVID
DEIVID
сегодня в 08:25
    DEIVID
    DEIVID ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 08:19
    А может сначала надо было ознакомиться с мат частью? В 2018 Месси выбрал такую тройку: Модрич, Мбаппе, Рон.
    Именно Месси первым проголосовал за португальца, а не наоборот.
    DEIVID
    DEIVID
    сегодня в 08:12
    Кстати адекватный выбор от Месси. Вся троица играла в финале ЛЧ.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 07:22
    Месси уже давно на пенсии . Тишина.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 07:10
    Это местные, пацанские разборки - типа уровня детского садика
    Ты не писай в мой горшок...
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 07:02
    А вообще тройка должна быть такой Левандовски, Мюллер, де Врей!!!
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 07:01
    Месси был объективен! Да и раньше Месси голосовал за Роналду.
    Землянин
    Землянин ответ VAN ARM (раскрыть)
    сегодня в 06:48
    Рано Ты их списываешь, ведь они даже ещё не поиграли ни в Китае, ни в Америке 😯
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 06:29
    этим топам давно пора топать на пенсию)))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 05:36
    Злобный гном!
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 04:24
    Тут можно просто посочувствовать за адекватность некоторых. Написано же кто из них никогда не голосовал за другого все эти годы, хотя объективно надо было. Сейчас человек понял что и на этом можно хайпануть и при этом ничего не терять (то есть, награду все равно не получит). А второй как обычно, вполне справедливо посчитал лучшими чемпионов и финалистов ЛЧ.
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:36
    Месси никогда никуда Роналду не включит, завидует и злиться, что португалец лучше
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 02:13
    Месська завидует просто Рону то что Рон лучше него вот обиженку включил и опять ходит с ложкой во рту. На Барсу обиделся, на Рона обиделся, на Аргентину обиделся, да вопще на всех!
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    сегодня в 01:51
    наоборот на самом деле, он знал, что тот точно не выиграет, т.к сезон далеко не лучший
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 01:35
    Кто их туда обоих включил?
    Ладно Роналду, он хоть забивает.
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 01:35
    Если логически подумать, то за что включать Роналду? Все голы Роналду - это целиком заслуга Рокки, Ирратти, Орсато и прочих подносчиков снарядов, а развести по разным углам вратаря и мяч - не бог весть какой подвиг. К тому же, Месси уже включал Роналду в тройку в 2018-м году, в то время как португалец никогда не поступал как джентльмен.
    Абсолютно адекватный выбор Месси, а если любитель пробивать пенальти хочет, чтобы его включали в выбор - пусть играет достойно, мир состоит не из одних одиннадцатиметровых.
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    сегодня в 01:21
    Не ответил взаимностью!!!)))
    Loko57
    Loko57
    сегодня в 01:12
    Выбор Месси совсем не плох.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 01:04
    Месси за правильных людей проголосовал!
    Little Caprice
    Little Caprice
    сегодня в 00:51
    Потому что Месси всё ещё живет прошлым, когда они оба были конкуренты за звание лучшего. Эти времена прошли, оба даже на тройку не тянут, но Криш хотя бы из уважения включил аргентинца, ибо всё прекрасно понимает.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 00:49, ред.
    О май гад, Рональду в первый о гад в первый раз девочки, воткнул Месси в ....
    Я в шооо ооо оооке...
    Сука подпись млять -Ибра.
    Killofwrath
    Killofwrath ответ mondial18 (раскрыть)
    сегодня в 00:47
    Эм, расскажу по секрету, Месси постоянно Роналду в топ 3 ставил) а вот Рон напротив, вот впервые
    da da da
    da da da
    сегодня в 00:42
    включил он,да его вообще в топ3 никак не должно быть.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 00:41, ред.
    Время Месси и Роналду стремительно уходит, время безжалостно. Звезды постарели оба сейчас находятся в не лучших кондициях. Возможно еще и поиграют немного, но блеска прежнего в их игре уже вряд ли увидим. Жаль, но такова жизнь. На смену им обязательно придут талантливые футболисты, но вот смогут ли они затмить славу этой "сладкой парочки" - это большой вопрос ??? Мбапе, Холанд, Фати....стремительно ворвались в футбольную элиту, еще немного и Месси с Роналду во всех рейтингах будут падать вниз. Но их лучшие годы наверняка останутся в памяти болельщиков, которые будут долго ностальгировать по этим двум виртуозам.
    Всем здоровья.
    mondial18
    mondial18 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    сегодня в 00:40
    Какое может быть у нарцисса благородство ? Будь возможность он бы себя на все три места поставил))
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