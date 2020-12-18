Роналду впервые включил Месси в топ-3 игроков года. Лео тем же не ответил

17 декабря состоялась церемония вручения наград FIFA The Best, на которой, среди прочего, был объявлен лучший футболист 2020 года. Им стал форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.
Позже стало известно, как распределились голоса. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, ставший вторым по итогам голосования, впервые в карьере включил в свою тройку лучших футболистов мира форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Раньше португальский футболист ни разу не выбирал аргентинца ни в голосовании на «Золотой мяч», ни на приз The Best от ФИФА.
Стоит отметить, что Месси, занявший третье место в голосовании, не включил Роналду в топ-3 лучших игроков 2020 года. Капитан «Барселоны» отдал голос за Неймара, Килиана Мбаппе и Роберта Левандовски.
Мы все видели, что Месси уже не тот и на свой прежний уровень никогда не выйдет
Мы все видели, что Месси уже не тот и на свой прежний уровень никогда не выйдет
А когда реально шла борьба между ними, Рон никогда не голосовал за Месси.
А когда реально шла борьба между ними, Рон никогда не голосовал за Месси.
Месси проголосовал за Рона в 2018 и 2019.
Но здесь всякие фанатики Реала и лично Рона будут орать, что он завидует, поэтому не выбрал его в этом году.
Месси проголосовал за Рона в 2018 и 2019.
Но здесь всякие фанатики Реала и лично Рона будут орать, что он завидует, поэтому не выбрал его в этом году.
Именно Месси первым проголосовал за португальца, а не наоборот.
Именно Месси первым проголосовал за португальца, а не наоборот.
Ты не писай в мой горшок...
Ты не писай в мой горшок...
Ладно Роналду, он хоть забивает.
Ладно Роналду, он хоть забивает.
Абсолютно адекватный выбор Месси, а если любитель пробивать пенальти хочет, чтобы его включали в выбор - пусть играет достойно, мир состоит не из одних одиннадцатиметровых.
Абсолютно адекватный выбор Месси, а если любитель пробивать пенальти хочет, чтобы его включали в выбор - пусть играет достойно, мир состоит не из одних одиннадцатиметровых.
Я в шооо ооо оооке...
Сука подпись млять -Ибра.
Я в шооо ооо оооке...
Сука подпись млять -Ибра.
Всем здоровья.
Всем здоровья.