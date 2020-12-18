Роналду впервые включил Месси в топ-3 игроков года. Лео тем же не ответил

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сегодня, 00:27

17 декабря состоялась церемония вручения наград FIFA The Best, на которой, среди прочего, был объявлен лучший футболист 2020 года. Им стал форвард «Баварии» и сборной Польши .

Позже стало известно, как распределились голоса. Нападающий «Ювентуса» , ставший вторым по итогам голосования, впервые в карьере включил в свою тройку лучших футболистов мира форварда «Барселоны» . Раньше португальский футболист ни разу не выбирал аргентинца ни в голосовании на «Золотой мяч», ни на приз The Best от ФИФА .

Стоит отметить, что Месси, занявший третье место в голосовании, не включил Роналду в топ-3 лучших игроков 2020 года. Капитан «Барселоны» отдал голос за Неймара, Килиана Мбаппе и Роберта Левандовски.