Билич уволен с поста главного тренера «Вест Бромвича»

Пресс-служба «Вест Бромвича» сообщает, что Славен Билич уволен с поста главного тренера команды, как это и ожидалось.
После 13 туров «Вест Бромвич» занимает 19-е место в таблице АПЛ.
We would like to thank Slaven and his coaching staff for their efforts in achieving promotion last season and wish them all well in the future. pic.twitter.com/RR1ik0vOk8— West Bromwich Albion (@WBA) December 16, 2020
где он только ни работал !
где он только ни работал !
Не говорю что Славен "святой" - летом и осенью он молчал и не требовал мощного притока новичков. А команда "вымучивает"голы, при этом "страдая" и в обороне... Но всё же списывать провал только на тренера, я бы не стал.
Не говорю что Славен "святой" - летом и осенью он молчал и не требовал мощного притока новичков. А команда "вымучивает"голы, при этом "страдая" и в обороне... Но всё же списывать провал только на тренера, я бы не стал.
и на кой спрашивается Диас в свои забивал?
и на кой спрашивается Диас в свои забивал?