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Билич уволен с поста главного тренера «Вест Бромвича»

16 декабря 2020, 15:24

Пресс-служба «Вест Бромвича» сообщает, что Славен Билич уволен с поста главного тренера команды, как это и ожидалось.

После 13 туров «Вест Бромвич» занимает 19-е место в таблице АПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 декабря в 17:46
трудная судьба у этого тренера
где он только ни работал !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 декабря в 17:28
Вроде бы нормальный мужик внешне... Но эта серёжка в ушах старого 30на прям выводила из себя. Так что, надеюсь теперь не будет мозолить глаза лгбтшник.
shlifen
shlifen
16 декабря в 16:38
К сожалению, отставка Билича, Вэст Брому не поможет - команда летом не усилилась, а зимой толковые игроки в команду "в зоне вылета" не пойдут. По итогу же, руководство клуба списало собственную экономию средств (призовые за выход в АПЛ) на Билича и уволило его.
Не говорю что Славен "святой" - летом и осенью он молчал и не требовал мощного притока новичков. А команда "вымучивает"голы, при этом "страдая" и в обороне... Но всё же списывать провал только на тренера, я бы не стал.
barcamilan
barcamilan
16 декабря в 16:17
сыграли на эттихад ничью и уволили
заDOOMчивый
заDOOMчивый
16 декабря в 16:10, ред.
даже ничья с МанСити не спасла Билича - это вам не многомилосердный Газпром.
и на кой спрашивается Диас в свои забивал?
ДСА
ДСА
16 декабря в 15:41
Дотренировал до вылета из АПЛ.
Legend 6
Legend 6
16 декабря в 15:35
В ЦСКА пойдёт
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
16 декабря в 15:26
Ну хоть очко сохранил в последнем матче)
drug01
drug01
16 декабря в 15:25
Теперь дела пойдут в гору
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