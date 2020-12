Билич уволен с поста главного тренера «Вест Бромвича»

Пресс-служба «Вест Бромвича» сообщает, что уволен с поста главного тренера команды, как это и ожидалось.

После 13 туров «Вест Бромвич» занимает 19-е место в таблице АПЛ .

We would like to thank Slaven and his coaching staff for their efforts in achieving promotion last season and wish them all well in the future. pic.twitter.com/RR1ik0vOk8

