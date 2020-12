Пресс-служба «Вест Хэма» сообщает, что полузащитник продлил контракт с клубом.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года.

Not part of a professional Academy as a youngster.



Didn't play his first Premier League match until the age of 25.



Not regularly deployed as a centre forward until midway through the 2019/20 season.



Now a talisman in our team 🤩 pic.twitter.com/Lfg7ASBLv4