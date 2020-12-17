Дмитрий Тарасов покинул «Рубин»

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вчера, 22:25

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что полузащитник покинул клуб.

«В связи с истечением срока контракта нашу команду покидает полузащитник Дмитрий Тарасов. „Рубин“ благодарит Дмитрия за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении казанского клуба.

За «Рубин» Тарасов сыграл в 13 матчах, но результативными действиями не отметился.

Дмитрий Тарасов покидает «Рубин»



В связи с истечением срока контракта нашу команду покидает полузащитник Дмитрий Тарасов.



ФК «Рубин» благодарит Дмитрия за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере! ❤️💚 pic.twitter.com/m01cFjNCFz — «Рубин» Казань (@fcrk) December 17, 2020

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слухи о возможном переходе Тарасова в «Химки».