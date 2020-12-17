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Дмитрий Тарасов покинул «Рубин»

вчера, 22:25

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что полузащитник Дмитрий Тарасов покинул клуб.

«В связи с истечением срока контракта нашу команду покидает полузащитник Дмитрий Тарасов. „Рубин“ благодарит Дмитрия за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении казанского клуба.

За «Рубин» Тарасов сыграл в 13 матчах, но результативными действиями не отметился.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слухи о возможном переходе Тарасова в «Химки».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 09:59
Правильно! Пора в гос'дуру готовиться. Скоро выборы. ))
beefs
beefs
сегодня в 09:49
надо же, не плачьте такого еще найдете...
ДСА
ДСА
сегодня в 04:50
Неудачное было приобретение.
arsena1
arsena1
сегодня в 04:22
Полироль для мебели "Тарасов"
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:08
"Химки" от него открестились, может по колее Погребняка пойдет, в "Урал"? От него пока опровержений не было.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:00
ФК «Рубин» благодарит Дмитрия за время, проведенное в команде)))
Дежурные слова!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:58
Жена бросила,из футбола вышвырнули,жалко Димку,терь сопьётся! Митька держись,мы с тобой! 😜
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:42
На хрен он Слуцкому нужен.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
вчера в 22:40
Попутного ветра Диман!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:30
Самедов ждет его в ПФЛ.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:29
Для Рубина - это усиление хорошее!!!
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