Неймар — автор лучшего гола группового этапа ЛЧ. Гол Шапи — на 6-м месте

УЕФА признал нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара автором лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Топ-6 лучших авторов голов группового этапа ЛЧ выглядит следующим образом:
1. Неймар: «ПСЖ» — «Башакшехир»
2. Лука Модрич: «Шахтер» — «Реал»
3. Антуан Гризманн: «Ференцварош» — «Барселона»
4. Бруну Фернандеш: МЮ — «Башакшехир»
5. Йозуа Киммих: «Локомотив» — «Бавария»
6. Магомед-Шапи Сулейманов: «Севилья» — «Краснодар»
🥇 Неймар — автор лучшего гола группового этапа #ЛигаЧемпионов-2020/21! 👏— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 18, 2020
1️⃣. Неймар: ПСЖ — Башакшехир
2️⃣. Модрич: Шахтер — РЕАЛ
3️⃣. Гризманн: Ференцварош — БАРСЕЛОНА
4️⃣. Бруну Фернандеш: МЮ — Башакшехир
5️⃣. Киммих: Локомотив — БАВАРИЯ
6️⃣. Сулейманов: Севилья — КРАСНОДАР pic.twitter.com/F0KsdvhyLY
Гризманн здорово исполнил, пяткой между ног вратарю.
Модрич тоже очумительный гол!!
Неймар тоже крутейший положил.
Все три заслуживают первого места как по мне..
Гризманн здорово исполнил, пяткой между ног вратарю.
Модрич тоже очумительный гол!!
Неймар тоже крутейший положил.
Все три заслуживают первого места как по мне..
Самый крутой по моему киммиха
Самый крутой по моему киммиха