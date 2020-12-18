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Неймар — автор лучшего гола группового этапа ЛЧ. Гол Шапи — на 6-м месте

вчера, 19:39

УЕФА признал нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара автором лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Топ-6 лучших авторов голов группового этапа ЛЧ выглядит следующим образом:

1. Неймар: «ПСЖ» — «Башакшехир»
2. Лука Модрич: «Шахтер» — «Реал»
3. Антуан Гризманн: «Ференцварош» — «Барселона»
4. Бруну Фернандеш: МЮ — «Башакшехир»
5. Йозуа Киммих: «Локомотив» — «Бавария»
6. Магомед-Шапи Сулейманов: «Севилья» — «Краснодар»

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:18
Не думаю что гол Неймара лучше чем у Бруно
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 23:35
В матче Шахтёр Реал Модрич не мог забить потому-что там был счёт 2-0 в пользу горняков
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:32
Не плохие голешники,но это все субьективно.
Slepowron
Slepowron
вчера в 23:20
У Модрича и Гризмана лучшие
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:08
Бруну лучший
Nazi
Nazi
вчера в 22:06
Трудно выбрать из первых 3-х. Все обалденные.

Гризманн здорово исполнил, пяткой между ног вратарю.

Модрич тоже очумительный гол!!

Неймар тоже крутейший положил.

Все три заслуживают первого места как по мне..
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 21:35
Голы с пенок Кристины не хватает. ....как-то не интересно. ..обсуждать то нечего. ..
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 21:08
А где голы Роналду с пенальти??
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:55
Гол Неймара очень мастерски забит. Модрич тоже суперский гол положил. Гол Шари на 6 месте? А чем его гол хуже, чем меськи в ворота Ливерпуля??? Двойные стандарты однако!!!
shur
shur
вчера в 20:35
...Модрич-рэспект!!!
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 20:34
Согласен!! Гол достоин!
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:23
Гол бруну так себе
Самый крутой по моему киммиха
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 20:14
Башакшехиру видимо можно забивать как угодно
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 20:01
Успех российского футбола: не все из 6 голов топа забиты в ворота наших клубов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:46
Гол реально хорошь!
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