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Неймар номинирован на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

сегодня, 03:11

УЕФА объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола недели по итогам матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Список номинантов:

Уэстон МакКенни («Ювентус») — гол в ворота «Барселоны» (3:0);
Неймар («Пари Сен-Жермен») — первый гол в ворота «Истанбула» (5:1);
Анхелиньо («РБ Лейпциг») — гол в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:2);
Жуль Кунде («Севилья») — гол в ворота «Ренна» (3:1).

Все 4 гола можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 10:13
МакКенни, без вариантов.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:33
здесь неймар должен выиграть, самый красивый гол))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 05:23
Красивые голы
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:33
Посмотрим , кого лучшим сделают.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 03:26
не свмый лучший гол
Mi Sha
Mi Sha
сегодня в 03:26, ред.
Доброго времени суток.

Вчера безосновательно забанили мой основной аккаунт (Ми_Ша), прошу снять блокировку. Оскорблений с моем стороны не было.

ПС

Искал в правилах где можно обсудить данный вопрос, почему-то переспросило в данную новость.
Mangur
Mangur
сегодня в 03:26
Анхелиньё забил красивее.
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