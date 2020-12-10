Неймар номинирован на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

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сегодня, 03:11

УЕФА объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола недели по итогам матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Список номинантов:

(«Ювентус») — гол в ворота «Барселоны» (3:0);

Неймар («Пари Сен-Жермен») — первый гол в ворота «Истанбула» (5:1);

Анхелиньо («РБ Лейпциг») — гол в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:2);

(«Севилья») — гол в ворота «Ренна» (3:1).

Все 4 гола можно посмотреть ЗДЕСЬ.