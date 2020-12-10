Неймар номинирован на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола недели по итогам матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Список номинантов:
Уэстон МакКенни («Ювентус») — гол в ворота «Барселоны» (3:0);
Неймар («Пари Сен-Жермен») — первый гол в ворота «Истанбула» (5:1);
Анхелиньо («РБ Лейпциг») — гол в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:2);
Жуль Кунде («Севилья») — гол в ворота «Ренна» (3:1).
Все 4 гола можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Вчера безосновательно забанили мой основной аккаунт (Ми_Ша), прошу снять блокировку. Оскорблений с моем стороны не было.
ПС
Искал в правилах где можно обсудить данный вопрос, почему-то переспросило в данную новость.
Вчера безосновательно забанили мой основной аккаунт (Ми_Ша), прошу снять блокировку. Оскорблений с моем стороны не было.
ПС
Искал в правилах где можно обсудить данный вопрос, почему-то переспросило в данную новость.