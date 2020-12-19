Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч с «Ромой»

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вчера, 23:21

«Аталанта» объявила состав на игру очередного тура Серии А против «Ромы». В заявку команды попал российский полузащитник .

Стоит отметить, что хавбек остался вне заявки на завтрашний матч. Недавно игрок вступил в конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.