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Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч с «Ромой»

вчера, 23:21
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома20:00 Не начался

«Аталанта» объявила состав на игру очередного тура Серии А против «Ромы». В заявку команды попал российский полузащитник Алексей Миранчук.

Стоит отметить, что хавбек Алехандро Гомес остался вне заявки на завтрашний матч. Недавно игрок вступил в конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:07
Пора начать приносить пользу.
амурец
амурец
сегодня в 06:02, ред.
удачи Алексею проявить себя, если конечно Гасперини его выпустит
mortid
mortid
сегодня в 05:05
Он вообще играет там или тупо деградирует на лавке?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:18
Удачной игры.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 00:06, ред.
-тренер мне переодеваться?
-обязательно
-я выйду на поле?
-ни в коем случаи
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:00
В заявку попадает уже прогресс.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:55
Рад за него...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:45, ред.
Попадание в заявку еще не означает выход на поле, хотя судя по заставке игры на Матч ТВ парочку он положить команде Мхитаряна просто обязан.
drug01
drug01
вчера в 23:36
Пожелаем удачи.... Вернее что бы вышел на поле!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:30
Лишь бы дали парню поиграть.
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