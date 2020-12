Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч с «Ромой»

«Аталанта» объявила состав на игру очередного тура Серии А против «Ромы». В заявку команды попал российский полузащитник .

Стоит отметить, что хавбек остался вне заявки на завтрашний матч. Недавно игрок вступил в конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

📋 I 23 atalantini convocati per #AtalantaRoma!

👀 Check out our squad list for tomorrow!

⠀#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/f0JU53sFPu