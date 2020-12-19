Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч с «Ромой»

«Аталанта» объявила состав на игру очередного тура Серии А против «Ромы». В заявку команды попал российский полузащитник Алексей Миранчук.
Стоит отметить, что хавбек Алехандро Гомес остался вне заявки на завтрашний матч. Недавно игрок вступил в конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.
📋 I 23 atalantini convocati per #AtalantaRoma!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 19, 2020
👀 Check out our squad list for tomorrow!
⠀#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/f0JU53sFPu
-обязательно
-я выйду на поле?
-ни в коем случаи
-обязательно
-я выйду на поле?
-ни в коем случаи