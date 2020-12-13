В понедельник Чех сыграет за резервную команду «Челси»

Технический директор «Челси» Петр Чех, включенный в заявку клуба на АПЛ, в понедельник сыграет за резервную команду «синих» в Премьер-Лиге 2.
Такое решение вызвано тем, что голкипер резервистов «Челси» Лукас Бергстрем в субботу выступал за лондонскую команду до 18 лет, а тренерский штаб клуба не хочет, чтобы футболист проводил две игры за 48 часов. Ещё один молодой вратарь «синих» Карло Цигер тренируется с основным составом «Челси», поэтому не будет участвовать в завтрашнем матче резервной команды.