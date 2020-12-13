ГлавнаяНовости

В понедельник Чех сыграет за резервную команду «Челси»

сегодня, 12:11

Технический директор «Челси» Петр Чех, включенный в заявку клуба на АПЛ, в понедельник сыграет за резервную команду «синих» в Премьер-Лиге 2.

Такое решение вызвано тем, что голкипер резервистов «Челси» Лукас Бергстрем в субботу выступал за лондонскую команду до 18 лет, а тренерский штаб клуба не хочет, чтобы футболист проводил две игры за 48 часов. Ещё один молодой вратарь «синих» Карло Цигер тренируется с основным составом «Челси», поэтому не будет участвовать в завтрашнем матче резервной команды.

Все новости
Коутиньо будет готов сыграть в матче с «Леванте»
Вчера, 09:31 Комментарии4
Все игроки «Барселоны» согласились на снижение зарплат
Вчера, 09:09 Комментарии9
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
11 декабря Комментарии11
ЦСКА уже не о чем беспокоиться, но не все такие беспечные. Расклад в Лиге Европы перед последним туром
10 декабряАлександр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии12
ОфициальноМатчи ЛЕ начнутся с минуты молчания в память о Росси
10 декабря Комментарии5
«Интер» — главное разочарование Лиги чемпионов. Команда Конте — последняя в своей группе
10 декабряАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:15
С возвращением "танкист".....удачи!
ОПС
ОПС
сегодня в 12:14
Ждем его выступления.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100