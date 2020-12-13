В понедельник Чех сыграет за резервную команду «Челси»

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сегодня, 12:11

Технический директор «Челси» , включенный в заявку клуба на АПЛ , в понедельник сыграет за резервную команду «синих» в Премьер-Лиге 2.

Такое решение вызвано тем, что голкипер резервистов «Челси» Лукас Бергстрем в субботу выступал за лондонскую команду до 18 лет, а тренерский штаб клуба не хочет, чтобы футболист проводил две игры за 48 часов. Ещё один молодой вратарь «синих» тренируется с основным составом «Челси», поэтому не будет участвовать в завтрашнем матче резервной команды.